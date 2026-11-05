Giovedì 5 novembre, su Giallo, esordisce Le Indagini di Roy Grace 6 con la puntata dal titolo Ti ho lasciata morta. La serie tv è proposta dalle ore 21:10 circa sulla rete visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Le Indagini di Roy Grace 6 Ti ho lasciata morta, regista e dove è girata

Le società che curano la realizzazione della sesta stagione sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Brighton e Hove. La regia è affidata a Nirpal Bhogal, John Hay, Dan Zeff e Miranda Howard-Williams, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Burt, Caroline Carver ed Ed Whitmore. La sesta stagione è formata da quattro puntate dalla durata di circa un’ora e mezza ciascuna, in onda per altrettante settimane, su Giallo, nel prime time del giovedì.

Le Indagini di Roy Grace 6 Ti ho lasciata morta, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Ti ho lasciata morta, i protagonisti devono ancora fare i conti con il tradimento subito da Cassian Pewe, al centro di una indagine interna. Nel frattempo, Roy Grace e le altre forze dell’ordine del suo team sono chiamati a lavorare per tentare di risolvere un nuovo, intricato caso. Al centro dell’inchiesta c’è una donna chiamata Eden. Si tratta della moglie di Neel Siddiqui, un ricco immobiliarista molto noto in città.

Spoiler finale

Grace, durante la puntata Ti ho lasciata morta, indaga sulle ore che hanno preceduto la scomparsa di Eden e trova un messaggio sulla sua segreteria telefonica che fa pensare a un rapimento. Il personaggio principale, affiancato da Glenn Branson e Cleo Morey, sospetta che dietro ciò che è accaduto alla donna possa esserci il merito e scelgono, così, di indagare. Grace scopre che Neel, da qualche tempo, è ricattato da Fergus Doyle, con il quale il protagonista ha già avuto a che fare in passato. L’indagine si rivela essere molto complicata, in quanto tutti i coinvolti sembrano nascondere dei segreti.

Le Indagini di Roy Grace 6 Ti ho lasciata morta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la prima puntata della sesta stagione di Le Indagini di Roy Grace, serie tv visibile giovedì 5 novembre, in prima serata su Giallo e in streaming su Discovery+.