Sky Cinema Drama propone il film dal titolo La treccia. In particolare, si tratta di una pellicola di genere drammatico con suggestive atmosfere sentimentali. Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione tra Francia, Canada, Italia e Belgio. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, l’opera risale al 2023 e ha una durata complessiva di un’ora e 59 minuti.

Regia e protagonisti del film La treccia

Per quanto riguarda la regia, Laetitia Colombani dirige questa toccante produzione. Invece, i protagonisti principali sono Sarah e Giulia, che le attrici Kim Raver e Fotinì Peluso interpretano rispettivamente. In aggiunta a loro, nel cast figura anche Mia Maelzer, che presta il volto al personaggio di Smita.

Dove si sono svolte le riprese?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio in tre continenti diversi, seguendo i viaggi delle tre protagoniste:

India : le riprese si sono svolte nel nord dell’ India , dove Smita vive e lavora.

: le riprese si sono svolte nel nord dell’ , dove vive e lavora. Italia : la produzione ha girato le scene ambientate in Italia nel sud del paese, e in particolare in Puglia, dove Giulia gestisce l’azienda di famiglia.

: la produzione ha girato le scene ambientate in nel sud del paese, e in particolare in Puglia, dove gestisce l’azienda di famiglia. Canada: infine, per le scene di Sarah, un avvocato di successo che vive in Canada, la regia ha scelto location urbane e contemporanee.

Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione tra Curiosa Films, Moana Films e Forum Films. Peraltro, il titolo è conosciuto a livello internazionale come La tresse.

Trama del film La treccia in onda su Sky Cinema Due

Analizzando la trama, le protagoniste sono tre donne che vivono in tre continenti diversi, ma che un unico destino unisce. La prima si chiama Smita, vive in India e sogna di vedere sua figlia sottrarsi alla miserabile condizione in cui vive l’intera famiglia. Nello specifico, Smita vorrebbe che la ragazza frequentasse la scuola. Per questo motivo, prende una decisione drastica: abbandona la sua città e si reca verso il sud, alla ricerca di una sorte migliore.

La seconda protagonista, invece, è Giulia e vive in Italia. Lei lavora nel laboratorio a conduzione familiare del padre, specializzato nella realizzazione di parrucche con capelli veri. Tuttavia, in seguito a un grave incidente che coinvolge il genitore, Giulia scopre che l’azienda di famiglia versa in condizioni disperate e rischia il fallimento.

Spoiler finale

La terza protagonista, infine, è Sarah e vive in Canada. Si tratta di un avvocato di grande successo che sta per ricevere un’importante promozione a responsabile dello studio dove lavora. Proprio alla vigilia di questo prestigioso evento, però, scopre di avere un tumore al seno e di essere gravemente malata.

Di conseguenza, senza saperlo, Smita, Giulia e Sarah si ritrovano a lottare per avere un futuro migliore. La loro decisione di non arrendersi di fronte alle difficoltà è chiara e determinante. In questo modo, le tre donne tessono inconsapevolmente intorno a loro una rete di speranza e di solidarietà.

La treccia: il cast completo

Per concludere, di seguito presentiamo il cast completo di questa opera cinematografica e i rispettivi personaggi che gli attori interpretano: