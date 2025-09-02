Rai 1 propone il film dal titolo La ragazza della palude. In particolare, si tratta di una pellicola di genere sentimentale con suggestive atmosfere romantiche. Inoltre, la produzione è originaria degli Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, l’opera risale al 2022 e ha una durata complessiva di un’ora e 59 minuti.

La ragazza della palude film – regia, protagonisti, dove è girato

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Olivia Newman. Invece, i protagonisti principali sono Catherine “Kya” Clark e Tate Walker, che gli attori Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith interpretano rispettivamente. In aggiunta a loro, nel cast figura anche Harris Dickinson, nel ruolo di Chase Andrews.

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio in America, e più precisamente a Houma e in diverse zone limitrofe nel territorio della Louisiana.

Inoltre, la produzione nasce da una collaborazione tra 3000 Pictures, Hello Sunshine e Columbia Pictures. Peraltro, il titolo è conosciuto a livello internazionale come Where the Crawdads Sing.

La ragazza della palude – trama del film in onda su Sky Cinema Uno

Analizzando la trama, la storia ha come protagonista una ragazza di nome Catherine, che tutti chiamano affettuosamente Kya. La vicenda si svolge negli anni Cinquanta, e più precisamente nella Carolina del Nord.

Kya è una ragazza piena di risorse che, purtroppo, i genitori e i fratelli maggiori abbandonano pian piano. Di conseguenza, la ragazza deve imparare a sopravvivere completamente da sola. Inoltre, ha un padre violento, anche lui destinato a sparire, e vive in un ambiente tanto idilliaco quanto isolato.

Infatti, la zona in cui abita Kya è circondata da acque e da una natura esuberante. Pertanto, la ragazza si costruisce un mondo tutto suo. L’unica persona che non la abbandona è il suo amico Tate Walker, il quale le insegna a leggere e a scrivere.

Successivamente, il loro rapporto diventa sempre più intenso, e Kya finisce per innamorarsi di Tate. Lui, però, la lascia per andare al college, e di conseguenza Catherine si sente, ancora una volta, completamente abbandonata.

Spoiler finale

Anche gli abitanti del vicino villaggio la deridono e fanno di tutto per ignorarla. Anni dopo, tuttavia, le autorità arrestano Kya perché la ritengono colpevole di un omicidio.

A questo punto, soltanto un avvocato in pensione, Tom Milton, si offre di aiutarla durante il processo. Sarà, quindi, un lungo percorso per dimostrare l’innocenza di Kya e, allo stesso tempo, per svelare i segreti sui rapporti che la ragazza ha intrattenuto non solo con Tate, ma anche con un altro giovane di nome Chase.

La ragazza della palude: il cast completo

Per concludere, di seguito presentiamo il cast completo di questa opera cinematografica e i rispettivi personaggi che gli attori interpretano: