Promette di essere una delle sfide Auditel più appassionanti dell’intera stagione televisiva. Stiamo parlando di quella in access prime time fra La Ruota della Fortuna, in onda da luglio su Canale 5 e che proseguirà ancora mesi, ed Affari Tuoi, che torna in programmazione il 2 settembre su Rai 1 dopo la pausa estiva.

La Ruota della Fortuna Affari Tuoi, le novità nel game show di Scotti

Per arrivare al meglio alla sfida negli ascolti, sia La Ruota della Fortuna che Affari Tuoi hanno inserito alcune modifiche al regolamento. Gerry Scotti e Samira Lui, presentatori de La Ruota della Fortuna, già da qualche giorno hanno presentato, nello show, alcune novità, pensate per rendere il gioco ancora più appassionante.

La manche del Mistero, in particolare, è stata cancellata ed al suo posto è arrivato il CruciRuota. Nel tabellone sono scritte alcune parole in orizzontale ed alcune in verticale, tutte accomunate da un tema. I vari lemma non compongono una frase, ma proprio come in un classico cruciverba sono incastonate fra loro, unite da varie lettere.

La Ruota della Fortuna Affari Tuoi, Stefano De Martino ed il pacco nero

Se su Canale 5 si continuerà a giocare a La Ruota della Fortuna, su Rai 1 tornerà Stefano De Martino con Affari Tuoi. Anche il celebre gioco dei pacchi avrà una novità: stiamo parlando dell’arrivo del cosiddetto Pacco Nero, che in ogni partita avrà un diverso valore e il cui contenuto è sconosciuto a tutti, Dottore compreso.

Confermato, invece, il gioco finale della Regione Fortuna, che nella nuova edizione darà la possibilità ai concorrenti scontenti per l’evoluzione della loro partita di avere un’altra chance di vincere 100 mila o 50 mila euro.

L’ampia promozione a De Martino e gli ascolti estivi di Canale 5

La Rai, alla vigilia del ritorno di Affari Tuoi, ha messo in campo una promozione decisamente non consueta. I pacchi del game show hanno fatto irruzione in vari studi televisivi, fra cui quelli di Estate in Diretta e del TG1. Nonostante De Martino non sia mai apparso, la TV di Stato ha puntato su una promozione basata sul gioco di squadra, probabilmente consapevole del fatto che Affari Tuoi, in questa stagione televisiva, tornerà ad avere una controprogrammazione temibile.

D’altronde, gli ascolti de La Ruota della Fortuna sono stati, fino ad ora, eccezionali. Il gioco di Scotti e Lui, dall’esordio del 14 luglio, ha tenuto compagnia quasi tutti i giorni ad oltre 4 milioni di telespettatori, con la share che ha sfiorato, in varie occasioni, il 30%. Dei dati impressionanti, che non possono far dormire sonni tranquilli a De Martino.