Netflix propone il film dal titolo Frozen Hot Boys. Si tratta di una pellicola di genere drammatico con atmosfere sentimentali.

La produzione è della Thailandia. L’anno di realizzazione è il 2025 e la durata è di un’ora e 57 minuti.

Regia e protagonisti del film Frozen Hot Boys

La regia è di Tanakit Kittiapithan e Naruebordee Wechakum. Protagonisti principali sono Chom e Jab interpretati rispettivamente da Natapohn Tameeruks e Nuttawat Thanataviepraserth. Nel cast anche Chatchai Chinnasri, che dà il volto al personaggio di Luon.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Thailandia, la location principale è Phuket ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Mare delle Andamane.

La produzione è della Meeruangmalao in collaborazione con Netflix e Netflix Worldwide.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Kaeng Hima Deuxd.

Trama del film Frozen Hot Boys in onda su Netflix

Chom è una determinata insegnante che lavora in un centro di riabilitazione giovanile in Thailandia. Animata da un suo obiettivo personale, convince un gruppo di adolescenti problematici e disadattati a partecipare a un prestigioso concorso internazionale di sculture di neve che si terrà in Giappone. La sua speranza è che questo viaggio e questa sfida possano offrire ai ragazzi una seconda possibilità e un’opportunità per dimostrare il loro valore, oltre a permettere a lei di ricongiungersi con suo padre, che vive in Giappone.

Il gruppo di giovani, inizialmente scettico e indisciplinato, è composto da ragazzi con storie difficili e un passato segnato da errori. Tra loro spiccano Jab, un ragazzo talentuoso ma ribelle, e altri adolescenti con diverse problematiche e personalità. Chom si impegna con passione per allenarli e motivarli, cercando di trasformare la loro diffidenza in spirito di squadra e la loro negatività in creatività.

Spoiler finale

Il viaggio in Giappone si rivela un’esperienza trasformativa per tutti. Immersi in un ambiente culturale nuovo e stimolante, i ragazzi si trovano a confrontarsi non solo con la difficile arte della scultura di neve, ma anche con le proprie insicurezze e i pregiudizi degli altri. Chom, nel frattempo, deve affrontare le proprie motivazioni e il suo passato, mentre cerca di ricostruire il rapporto con suo padre.

La competizione è dura e i ragazzi thailandesi, outsider in un contesto internazionale, devono superare numerosi ostacoli e sfide. Nonostante le difficoltà, la dedizione di Chom e il talento inaspettato dei ragazzi iniziano a dare i loro frutti, creando sculture di neve sorprendenti e toccando il cuore del pubblico e della giuria.

Frozen Hot Boys: il cast completo

Di seguito il cast del film Frozen Hot Boys e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori