Mercoledì 9 aprile in prima serata su Canale 5, debutta la serie Tutto quello che ho, per la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, con protagonista Vanessa Incontrada di cui vi proponiamo le anticipazioni della prima puntata.

La tranquilla esistenza dell’avvocato Lavinia e del poliziotto Matteo è destinata a un drammatico sconvolgimento con la scomparsa della loro figlia, Camilla. Questa è la premessa della nuova fiction Mediaset.

Dove è stata girata la serie Tutto quello che ho?

Le telecamere hanno sapientemente catturato l’anima di Livorno, trasformando scorci iconici in vibranti capitoli visivi di questa narrazione. Immaginate la poetica del Quartiere Venezia, con i suoi canali serpeggianti che riflettono storie antiche. Lasciatevi incantare dalla grandiosità scenografica della Terrazza Mascagni, affacciata sull’infinito blu.

E ancora, lo Scoglio della Regina, avvolto nella leggenda, ha ospitato una ricostruzione suggestiva, un fulcro narrativo incastonato nella roccia. Infine, il pulsante cuore del Mercato delle Vettovaglie, con la sua vitalità e i suoi colori, è divenuto uno sfondo autentico e vivido. Queste, e altre meraviglie livornesi, costituiscono la scenografia naturale di questa fiction.

Tutto quello che ho: anticipazioni e trama prima puntata

Nella prima puntata della fiction Tutto quello che ho, i Santovito sono una famiglia come tante, apparentemente serena e benestante. Mamma Lavinia è un avvocato di successo, una donna forte e determinata, abituata a risolvere i problemi degli altri con la sua acuta intelligenza. Papà Matteo è un poliziotto integerrimo, un uomo di legge che crede fermamente nella giustizia e nella sicurezza della sua città. I loro figli, Camilla e Roberto, completano il quadro familiare. Camilla, la maggiore, è una ragazza vivace e piena di interessi, apparentemente una studentessa modello. Roberto (Edoardo Miulli), il più giovane, è ancora alle prese con le incertezze dell’adolescenza.

La loro vita scorre tranquilla fino a un fatidico venerdì sera. Camilla esce per una serata con gli amici, come tante altre volte, ma le ore passano e lei non rientra all’orario previsto. L’ansia inizia a serpeggiare in casa Santovito, trasformandosi rapidamente in un terrore sordo e paralizzante.

Lavinia e Matteo, inizialmente scossi e increduli, si attivano immediatamente per cercare la figlia. Lavinia, guidata dal suo istinto materno e dalla sua mente analitica, inizia una ricerca personale, frugando nella stanza di Camilla, analizzando i suoi messaggi e i suoi contatti sui social media. Ben presto, trova tracce inquietanti, indizi frammentari che la conducono in un mondo oscuro e sconosciuto, un universo giovanile fatto di segreti, silenzi e forse anche pericoli, un abisso che Lavinia non avrebbe mai immaginato potesse esistere nella vita di sua figlia.

Parallelamente, Matteo, forte della sua esperienza professionale, guida i colleghi poliziotti in una ricerca capillare che si estende in tutta la città di Roma. Ogni angolo viene setacciato, ogni testimonianza raccolta nella speranza di trovare un indizio, una traccia che possa riportare Camilla a casa. La sua angoscia di padre si scontra con la fredda professionalità del suo ruolo, creando in lui una tensione lacerante.

Spoiler finale

Le indagini della polizia, incrociandosi con le scoperte angoscianti di Lavinia, conducono a Kevin, un giovane nigeriano che vive ai margini della città. Kevin sembra avere un legame particolare con Camilla, un rapporto intimo e complesso che i due hanno sempre tenuto nascosto alla famiglia Santovito. Questo segreto inconfessato inizia a svelarsi, portando alla luce una realtà inaspettata e destabilizzante.

Chi è Edoardo Miulli?

Edoardo Miulli è un giovane attore italiano. Nella miniserie interpreta Roberto il figlio quattordicenne di Lavinia (Vanessa Incontrada) e Matteo Santovito (Marco Bonini). Viene descritto come un ragazzo timido e appassionato di canottaggio. La scomparsa della sorella maggiore, Camilla (Margherita Attorre), sconvolge l’equilibrio della sua famiglia.

Anche se giovanissimo, Edoardo ha preso parte come protagonista in diversi serie, film e spot pubblicitari. In particolare nei film Improvvisamente a Natale mi sposo e Time is Up 2. In serie tv come Tutto quello che ho e Crush – La storia di Diego e in spot pubblicitari di Mulino Bianco, Bancomat Spa. Infine ha preso parte anche al documentario Nuovi eroi su Rai 3.

Tutto quello che ho prima puntata: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Tutto quello che ho e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori