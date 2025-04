Il film Il miracolo di Sharon, in onda su Rai 1, racconta una storia di solidarietà, speranza e determinazione, basata su eventi realmente accaduti. Il film del 2024, di genere drammatico, ha una durata di un’ora e 17 minuti.

Diretto da Jon Gunn, il film segue la vicenda di una donna comune che, con il suo impegno, riesce a cambiare la vita di una famiglia in difficoltà.

Il miracolo di Sharon: regia e protagonisti del film

La regia di Il miracolo di Sharon è affidata a Jon Gunn, noto per aver diretto film drammatici e ispirazionali. Gunn porta sullo schermo una storia intensa e commovente, enfatizzando il potere della comunità e della generosità umana.

La protagonista Sharon Stevens è interpretata da Hilary Swank, che offre una performance intensa e coinvolgente. Accanto a lei troviamo Alan Ritchson, nel ruolo di Ed Schmitt, un padre vedovo che lotta per salvare la vita della figlia. Emily Mitchell interpreta Michelle Schmitt, la bambina al centro della vicenda.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato principalmente negli Stati Uniti, con scene ambientate a Louisville, Kentucky, per ricreare fedelmente il contesto della storia vera.

La produzione è stata gestita da Vertigo Entertainment, Stampede Ventures e Kingdom Story Company, con il supporto di Lionsgate per la distribuzione.

Il miracolo di Sharon: trama

Il miracolo di Sharon è ambientato nel 1994 a Louisville, Kentucky, e segue la storia di Sharon Stevens, una parrucchiera di mezza età con un passato difficile. Dopo essere stata abbandonata dal marito e aver perso il rapporto con suo figlio, Sharon cerca un nuovo scopo nella vita.

Un giorno, leggendo il giornale locale, scopre la storia di Michelle Schmitt, una bambina di cinque anni affetta da atresia biliare, una grave malattia che richiede un costoso trapianto di fegato. Michelle ha perso da poco la madre e suo padre, Ed Schmitt, è sommerso dai debiti e non ha un’assicurazione medica per coprire le cure della figlia.

Toccata dalla vicenda, Sharon decide di aiutare la famiglia Schmitt, organizzando una raccolta fondi per pagare le cure della bambina. Con il passare del tempo, il suo impegno cresce e riesce a far diventare il caso di Michelle di interesse nazionale. Tuttavia, proprio quando tutto sembra andare per il meglio, una tempesta di neve senza precedenti minaccia di impedire il trasporto della bambina all’ospedale pediatrico di Omaha, dove è disponibile un fegato compatibile per il trapianto.

Spoiler finale

Sharon, con la sua determinazione e il supporto della comunità, affronta ogni ostacolo per garantire a Michelle una possibilità di sopravvivenza. Il film è un inno alla solidarietà umana, alla resilienza e alla forza della speranza, mostrando come un singolo gesto possa cambiare la vita di una persona.

Il miracolo di Sharon: cast completo

Ecco il cast completo del film Il miracolo di Sharon con i rispettivi personaggi: