Sabato 19 aprile, Rai 2 manda in onda gli episodi Perfetta di FBI e Loro hanno pagato di più di FBI International. Gli appuntamenti sono proposti, in prima visione in chiaro, rispettivamente dalle 21:00 e dalle 21:50.

FBI Perfetta, regista e dove è girata

Con l’episodio odierno prosegue la settima stagione di FBI. La serie tv è realizzata dalle società Wolf Entertainment, CBS Television Studios ed Universal Television. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti e la stagione è composta da diciassette appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La regia è di Alex Chapple, mentre la sceneggiatura è firmata da Mike Weiss.

FBI International, invece, è uno spin off di FBI ed è realizzato dalle medesime case di produzione. Loro hanno pagato di più è il sesto episodio della quarta stagione, composta da un totale di quattordici appuntamenti dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. La serie, che segue gli agenti di stanza nel mondo incaricati di proteggere i cittadini statunitensi, è diretta da Michael Katleman. La sceneggiatura è di Matt Olmstead.

FBI Perfetta, la trama

Nel corso di Perfetta di FBI, i protagonisti sono chiamati sulla scena del ritrovamento del corpo senza vita di una ragazza. Si tratta dell’ennesima vittima rinvenuta in pochi giorni. Per tale motivo, gli inquirenti si convincono di dover fare fare i conti con un pericoloso serial killer.

Con il procedere delle indagini, i detective riescono a fare una scoperta molto importante. Tutte le vittime, prima della loro scomparsa, si sono recate nello stesso studio medico.

FBI International Loro hanno pagato di più, la trama

La serata del 19 aprile di Rai 2 procede con Loro hanno pagato di più di FBI International. In tale appuntamento, un gruppo di volontari di una organizzazione no profit che opera in Marocco in una zona ad alto rischio viene sequestrato a un check point. La Fly Team, non appena viene avvertita di tale fatto, si reca subito sul posto e collabora con le autorità locali, per gestire le trattative per il rilascio.

FBI Perfetta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di FBI, la cui settima stagione prosegue su Rai 2 sabato 19 aprile.

Missy Peregrym: Maggie Bell;

Maggie Bell; Zeeko Zaki: OA Zidan;

OA Zidan; Jeremy Sisto: Jubal Valentine;

Jubal Valentine; Alana de la Garza: Isobel Castille;

Isobel Castille; John Boyd: Stuart Scola.

Questi, invece, sono gli attori con i relativi personaggi presenti durante la quarta stagione di FBI International, il cui nuovo episodio è visibile dalle 21:50 su Rai 2.