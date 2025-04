Sono Angelo Madonia, Patrizio Rispo ed Andy Luotto gli ospiti di Ciao Maschio di sabato 19 aprile. Il programma, guidato da Nunzia De Girolamo, è visibile in seconda serata, su Rai 1.

Ciao Maschio 19 aprile, Angelo Madonia parla dell’addio a Ballando con le stelle

A Ciao Maschio si parla del tema della seduzione. La conduttrice, prima con interviste singole e poi con uno spazio di vero e proprio talk, prova a capire dai propri ospiti l’importanza della seduzione per gli uomini, soprattutto all’interno di una relazione. Nunzia De Girolamo è affiancata, in studio, dagli ospiti fissi Giovanni Angiolini, Maruska Starr e Francesco Procopio.

Fra i protagonisti di Ciao Maschio del 19 aprile c’è Angelo Madonia. Il ballerino ha svelato i motivi che hanno portato all’abbandono di Ballando con le stelle, durante l’ultima edizione. Madonia, a tal proposito, ha ammesso: “Dopo nove settimane di pieno lavoro, veniva preso in esame un argomento che riguardava la mia vita privata. Visto il ruolo che avevo, però, era giusto mettere in primo piano il lavoro professionale che stavamo facendo. Il lavoro è una cosa seria e penso sia corretto dare il giusto peso a ciò che un professionista fa. Tornare a Ballando? Il mio primo cerchio da ballerino è giunto al termine. Al di là di come è andata quest’anno, avevo comunque già deciso di concentrarmi su altro“.

La malattia di Patrizio Rispo

Altro ospite di Ciao Maschio del 19 aprile è Patrizio Rispo. L’attore, volto amatissimo di Un posto al sole, ha confessato: “Ho avuto una malattia serissima, un tumore, ma non mi sono fatto prendere dalla paura. Un medico, in una campagna di prevenzione, mi ha trovato due tumori e mi ha consigliato una operazione. In ospedale, stavo per entrare nella sala operatoria ma hanno cancellato tutto all’ultimo perché non c’era la corrente. Mi hanno detto di tornare la sera, ma la situazione era la medesima“.

Rispo prosegue: “Ho inteso ciò che stava accadendo come un segno del destino, così ho deciso di non operarmi. Mi sono informato sui rischi di tale intervento e ho visto che erano notevoli. Giorni dopo mi ha chiamato un amico oncologo, che mi ha detto di non operarmi per sottopormi alla sorveglianza attiva, che non lede al corpo. Oggi, dopo due anni, sono ancora qui“.

Ciao Maschio 19 aprile, le dichiarazioni di Andy Luotto

Infine, a Ciao Maschio del 19 aprile c’è Andy Luotto. L’attore ha speso parole di grande riconoscenza verso Renzo Arbore, suo scopritore: “Per sbancare il lunario, inizialmente vendevo buste di plastica per immondizia ai mercati rionali. Arbore vide un mio filmato e mi telefonò, proponendomi di fare le stesse cose, ma in televisione. Dopo un anno e mezzo mi sono trovato in mezzo a grandi volti tv, come Isabella Rossellini e Roberto Benigni“.