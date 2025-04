Il film I bambini del treno, in onda su Iris, racconta una storia di coraggio, amicizia e solidarietà, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film del 2022, di genere drammatico, ha una durata di un’ora e 38 minuti.

I bambini del treno: regia e protagonisti del film

La regia de I bambini del treno è affidata a Morgan Matthews, che porta sullo schermo una storia commovente e ricca di emozioni.

La protagonista Roberta Waterbury, detta Bobbie, è interpretata da Jenny Agutter, che riprende il ruolo che aveva già interpretato nel film originale del 1970. Accanto a lei troviamo Sheridan Smith, nel ruolo di Annie, e Tom Courtenay, che interpreta Thomas, un personaggio chiave nella storia. Beau Gadsdon dà vita a Lily, una giovane coraggiosa che affronta le difficoltà della guerra con determinazione.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato principalmente nel Regno Unito, con location che includono la Keighley & Worth Valley Railway nello Yorkshire, una storica linea ferroviaria che contribuisce a ricreare l’atmosfera autentica dell’epoca.

Le riprese si sono svolte anche in altre zone dello Yorkshire, sfruttando paesaggi pittoreschi e ambientazioni storiche per immergere gli spettatori nel contesto della guerra.

I bambini del treno: la trama del film in onda su Iris

I bambini del treno ci trasporta nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, un’epoca di caos e incertezza che strappò innumerevoli bambini dalle loro case a Londra, città incessantemente minacciata dai bombardamenti. In questo scenario di paura e separazione, un gruppo di giovani anime intraprende un viaggio incerto verso la quiete apparente dello Yorkshire. La stazione ferroviaria, gremita di volti spaventati e addii silenziosi, diventa il palcoscenico della loro partenza, un addio forzato all’infanzia spensierata.

Una volta giunti nella sonnolenta cittadina dello Yorkshire, i bambini si ritrovano catapultati in un mondo completamente diverso. I ritmi lenti della campagna, il verde disteso dei campi e l’assenza del fragore delle bombe contrastano violentemente con la vita frenetica e pericolosa a cui erano abituati. L’accoglienza degli abitanti del luogo è un misto di curiosità e compassione, e per questi piccoli sfollati inizia un delicato processo di adattamento. Ognuno di loro porta con sé il peso della lontananza dalla famiglia, la preoccupazione per il futuro e il trauma degli eventi vissuti.

In questo contesto di fragilità e incertezza emerge la figura di Lily, una ragazzina dalla tempra sorprendente. La sua giovane età non le impedisce di farsi carico del gruppo, diventando un faro di determinazione e coraggio per gli altri bambini. La sua leadership naturale e la sua capacità di infondere speranza la rendono un punto di riferimento essenziale per superare le difficoltà quotidiane e le piccole e grandi nostalgie.

Spoiler finale

La loro nuova routine, scandita dai giochi nei prati e dalle esplorazioni nei boschi, viene bruscamente interrotta da una scoperta inaspettata. Nei pressi della ferrovia, un luogo che per loro rappresenta il filo invisibile che ancora li lega al loro passato, i bambini si imbattono in una figura misteriosa: un soldato americano nascosto. Inizialmente avvolto nel sospetto e nelle voci che lo dipingono come una spia nemica, l’uomo si rivela ben presto un disertore, un’anima tormentata in fuga da un conflitto che non riconosce come giusto.

Guidati da un innato senso di giustizia e dall’empatia che solo i cuori innocenti possono provare, Lily e gli altri bambini prendono una decisione audace e rischiosa: aiutare il soldato. Consapevoli del pericolo che corrono, mettono in gioco la loro stessa sicurezza per proteggere questo straniero vulnerabile. Nascondendolo, procurandogli cibo e mantenendo il segreto con una maturità sorprendente, i bambini dimostrano una straordinaria capacità di compassione e solidarietà.

I bambini del treno: cast completo

Ecco il cast principale del film I bambini del treno con i rispettivi personaggi: