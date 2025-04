Domenica 20 aprile, nel giorno di Pasqua, è proposto Le Iene presentano La cura. Lo speciale prende il via alle 21:00 circa, su Italia 1.

Le Iene presentano La cura, i segreti dell’alimentazione

Al timone de Le Iene presentano La cura c’è l’inviato Gaetano Pecoraro. Quest’ultimo propone un focus sul tema della sanità, con un approfondimento particolare dedicato all’alimentazione.

Nella puntata, scritta dagli autori Alessandra Frigo e Riccardo Festinese, è ricordato come non ci sia giorno, in televisione o nei social, in cui qualche nutrizionista o dietologo non dia consigli sull’alimentazione.

Al suo fianco, il padrone di casa Gaetano Pecoraro può contare sul sostegno della dottoressa Sara Farnetti, esperta in nutrizione clinica e metabolismo. Con essa, il conduttore viaggia alla scoperta dei cibi che possono aiutarci a stare meglio.

Il digiuno intermittente

Durante Le Iene presentano La cura si parla della dieta più in voga al momento, cioè quella del digiuno intermittente. Di tale piano alimentare discutono alcuni scienziati, fra cui Valter Longo ed Antonella Viola. Inoltre, l’inviato raccoglie le dichiarazioni di alcuni volti noti che hanno deciso di seguire tale dieta, come ad esempio lo showman Fiorello e l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Le telecamere della trasmissione entrano nell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Qui è in corso un interessante esperimento: una serie di pazienti con tumore al seno in stato avanzato seguono un piano alimentare specifico, in cui il cibo è utilizzato per rafforzare il sistema immunitario e indebolire le cellule tumorali.

Fondamentale, inoltre, è il concetto della prevenzione. Ci si chiede, in particolare, come si possa ridurre il rischio di contrarre il tumore alla prostata, ovvero la forma tumorale più diffusa fra la popolazione maschile.

Le Iene presentano La cura, le storie

A Le Iene presentano La cura sono raccontate alcune storie. La prima è quella di Bianca Balti, top model conosciuta in tutto il mondo, che a febbraio ha co-condotto una delle serate del Festival di Sanremo e che ha deciso di rendere pubblica la sua lotta contro il cancro.

In seguito è ricordata Nadia Toffa, per anni volto de Le Iene, nel quale ha presenziato sia come conduttrice che come inviata. Toffa ha perso la vita oramai sei anni fa, dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale.

Infine, è raccontata la vicenda del piccolo Elia, morto a tre anni dopo aver mangiato un formaggio a latte non pastorizzato. Nonostante questo, in Italia non esiste ancora una normativa che obbliga i produttori a segnalare i rischi che tali alimenti possono avere sui bambini.