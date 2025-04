Tutto quello che ho torna martedì 22 aprile con la sua attesissima terza puntata, promettendo nuove tensioni e rivelazioni sul tragico omicidio di Camilla Santovito. Dopo la messa in onda su Canale 5 alle 21:30, l’episodio sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La miniserie in quattro puntate, con protagonisti Lavinia e Matteo Santovito (interpretati da Vanessa Incontrada e Marco Bonini), continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Il dolore per la perdita della giovane figlia, uccisa in circostanze misteriose, acuisce le distanze tra i due genitori, entrambi determinati a scoprire la verità ma divisi sui metodi per raggiungerla.

Tutto quello che ho terza puntata: Lavinia indaga sola, scontro con Matteo

Nella terza puntata di Tutto quello che ho, assistiamo a una svolta cruciale nel percorso tormentato di Lavinia. La sua fiducia nelle forze dell’ordine si sgretola di fronte a un’indagine che ai suoi occhi appare lacunosa e inefficace. Il dolore straziante per la perdita di Camilla si trasforma in una determinazione feroce: Lavinia sente l’impellente necessità di prendere in mano la situazione. Animata dalla profonda convinzione dell’innocenza di Kevin, si lancia in un’investigazione personale, mossa dall’unico obiettivo di restituire la libertà al ragazzo che crede ingiustamente accusato e di stanare il vero responsabile che si cela ancora nell’ombra.

Questa decisione audace e indipendente non sarà priva di conseguenze. Lavinia si troverà ben presto a navigare in acque agitate, scontrandosi non solo con le dinamiche interne del suo stesso studio legale, dove le sue azioni non vengono comprese e condivise, ma soprattutto con il muro eretto dal suo stesso marito, Matteo. Il poliziotto, consumato dal dolore e guidato da prove che sembrano inequivocabili, resta fermamente ancorato alla convinzione della colpevolezza di Kevin, creando una frattura sempre più profonda nel loro già fragile rapporto.

Nonostante le crescenti difficoltà e l’isolamento emotivo, Lavinia non si lascia scoraggiare. Forte del suo acuto intuito e di una spiccata intelligenza emotiva, affina il suo sguardo critico e analitico. Ripercorrendo le ultime settimane di vita di Camilla, esaminando le testimonianze e i piccoli dettagli apparentemente insignificanti, Lavinia inizia a scorgere inquietanti incongruenze nei comportamenti di coloro che orbitavano attorno alla figlia. In particolare, l’attenzione della madre si focalizza sull’ex fidanzato di Camilla e sulla sua amica Valentina. Entrambi, con i loro silenzi e le loro reticenze, sembrano avvolti da un’aura di mistero, custodendo segreti oscuri che potrebbero celare la chiave per svelare la verità sulla tragica morte della giovane.

Spoiler finale

Parallelamente al percorso solitario intrapreso da Lavinia, anche le indagini ufficiali condotte da Matteo proseguono con tenacia. Il poliziotto, seguendo una pista investigativa che si delinea sempre più nitida, concentra i suoi sforzi sull’analisi di un pericoloso giro di prostituzione attivo nella zona. Matteo intuisce che questo ambiente torbido potrebbe essere in qualche modo collegato alla tragica fine di Camilla, aprendo uno scenario inquietante e potenzialmente ricco di risvolti inaspettati. La verità si fa sempre più sfuggente, intrappolata in una rete di segreti e menzogne che Lavinia e Matteo, seppur su strade separate, cercano disperatamente di svelare.

Tutto quello che ho terza puntata: il cast completo

