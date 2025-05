Il film Alice Darling, diretto da Mary Nighy, è un thriller psicologico, in onda su Prime Video, che esplora le dinamiche di una relazione tossica e il percorso di emancipazione della protagonista. Uscito nel 2022, il film appartiene ai generi drammatico e thriller, con una durata di 89 minuti.

Regia e produzione del film Alice Darling

La regia di Alice Darling è affidata a Mary Nighy, al suo debutto cinematografico, mentre la sceneggiatura è scritta da Alanna Francis.

Il film è prodotto da Babe Nation Films, Elevation Pictures, Ontario Creates e Castelletto Films, con la distribuzione curata da Lionsgate negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e da Elevation Pictures in Canada.

Protagonisti del film sono Alice e Simon, interpretati rispettivamente da Anna Kendrick e Charlie Carrick. Nel cast troviamo anche Kaniehtiio Horn nel ruolo di Tess.

Dove è stato girato?

Le riprese di Alice Darling si sono svolte principalmente in Ontario, Canada, sfruttando ambientazioni naturali e urbane per enfatizzare il senso di isolamento e tensione vissuto dalla protagonista.

Trama del film Alice Darling

Alice è intrappolata in una relazione psicologicamente abusiva con il suo fidanzato Simon, un uomo manipolatore che esercita su di lei un controllo sottile ma devastante. Alice vive in costante ansia, toccandosi nervosamente i capelli e reagendo con paura a ogni notifica del telefono.

Quando le sue amiche Tess e Sophie la convincono a trascorrere qualche giorno in una casa di villeggiatura per festeggiare il compleanno di Tess, Alice mente a Simon dicendogli che si tratta di un viaggio di lavoro. Durante il soggiorno, le amiche iniziano a notare il suo comportamento inquieto e la sua ossessione per il caso di una ragazza scomparsa, Andrea.

Spoiler finale

La situazione precipita quando Simon scopre la verità e la chiama, ordinandole di tornare immediatamente. Alice, in preda al panico, decide di partire, ma Tess nasconde il suo telefono e il suo portafoglio per impedirle di lasciare il rifugio. Nel frattempo, Alice perde un orecchino regalatole da Simon e, nel tentativo disperato di recuperarlo, ha un attacco di panico, confessando alle amiche la verità sulla sua relazione.

Il film esplora il tema della manipolazione emotiva e della dipendenza affettiva, mostrando il difficile percorso di Alice verso la consapevolezza e la libertà.

Alice Darling: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Alice Darling con i rispettivi personaggi: