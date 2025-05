Lunedì 5 maggio esordiscono, su Real Time, gli appuntamenti della sesta edizione di Casa a prima vista. Le puntate della trasmissione, come sempre, prendono il via tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:30.

Casa a prima vista sesta edizione, la programmazione tv e i record negli ascolti

La sesta edizione di Casa a prima vista esordisce il 5 maggio. Torna, dunque, il format rivelazione della televisione italiana, che su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, ha ottenuto ascolti straordinari. Gli appuntamenti, in media, hanno interessato 800 mila persone con il 3,6% di share, con picchi superiore al milione di spettatori e al 4,5% di share.

Sono trentacinque le puntate della nuova edizione di Casa a prima vista. Esse sono proposte, nell’access prime time di Real Time, fino al 20 giugno prossimo. Inoltre, gli episodi sono fruibili in streaming su Discovery+. La società che ha curato la realizzazione dello show, come sempre, è la Blu Yazmine.

Il meccanismo di funzionamento

Non cambia il meccanismo di funzionamento del programma. In ogni puntata, due concorrenti chiedono aiuto ai tre agenti immobiliari del format per riuscire a trovare la loro casa dei sogni. Dopo aver chiarito agli esperti le caratteristiche dell’abitazione ricercata, gli aspiranti acquirenti visitano le tre proposte individuate dagli agenti. Al termine di tutte le visite, i concorrenti selezionano la loro casa preferita.

Nella sesta edizione di Casa a prima vista tornano sia gli agenti immobiliari di Milano che di Roma. Nel capoluogo lombardo sono confermati Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico. A Roma, invece, ci sono Nada Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu, un trio che, in una puntata, si spinge decisamente fuori zona, raggiungendo Napoli.

In programma degli speciali tutti contro tutti, durante i quali Mariana si sposta a Roma e Corrado raggiunge Milano. Non mancano neanche gli ospiti, che arricchiscono le varie sfide. In tale elenco ci sono Lorenzo Magni, già coinvolto in passato, e la new entry Damiano Gallo.

Casa a prima vista sesta edizione, il programma raggiunge Firenze

La grande novità della sesta edizione di Casa a prima vista è l’arrivo di tre nuovi agenti immobiliari, che lavorano nella zona di Firenze. In primis, è coinvolta Moira Quartieri, diretta ed empatica con 30 anni di carriera. Spazio a Nico Tedeschi, figlio d’arte con uno spirito ironico ed eclettico, sempre con la battuta pronta. Infine, c’è Matteo Nencioni, ex dj e oggi agente immobiliare sognatore ed appassionato.