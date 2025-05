Il film Figli del Sole, diretto da Majid Majidi, è un dramma iraniano del 2020, che affronta il tema del lavoro minorile e della speranza. Il film va in onda su Rai 5. Con una durata di 99 minuti, racconta la storia di un gruppo di bambini di strada che scopre l’esistenza di un tesoro nascosto sotto una scuola di beneficenza.

I protagonisti del film sono Ali, interpretato da Rouhollah Zamani, Zahra, interpretata da Shamila Shirzad, e Hashem, interpretato da Ali Nassirian. Accanto a loro, un cast di talento che include Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaei, Seyed Mohammad Mehdi Mousavi Fard e Mani Ghafouri.

Regia e produzione del film Figli del Sole

La regia di Figli del Sole è affidata a Majid Majidi, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Nima Javidi.

Il film è prodotto da Majid Majidi e Amir Banan, con la distribuzione italiana curata da Europictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Figli del Sole si sono svolte interamente in Iran, sfruttando location urbane e periferiche per ricreare al meglio l’ambientazione della storia.

Teheran : molte scene si svolgono nelle strade caotiche della capitale iraniana, mostrando il contrasto tra modernità e povertà.

: molte scene si svolgono nelle strade caotiche della capitale iraniana, mostrando il contrasto tra modernità e povertà. Shahr-e Rey : un distretto a sud di Teheran, utilizzato per ricreare la realtà dei quartieri meno abbienti della città.

: un distretto a sud di Teheran, utilizzato per ricreare la realtà dei quartieri meno abbienti della città. Qaleh Morghi : una zona semi-industriale in cui sono state girate le scene legate alle attività illecite dei protagonisti.

: una zona semi-industriale in cui sono state girate le scene legate alle attività illecite dei protagonisti. Scuola Sun School: l’edificio scolastico è stato ricostruito per enfatizzare l’importanza dell’istruzione nel film e la sua connessione con il misterioso tesoro sotterraneo.

Queste location hanno permesso al regista di creare un’ambientazione realistica e coinvolgente, dando profondità alla narrazione.

Trama del film Figli del Sole

Nei quartieri più poveri e dimenticati di Teheran, il dodicenne Ali e la sua piccola banda di amici lottano giorno dopo giorno per sopravvivere. La loro vita è fatta di piccoli lavori precari, espedienti e, a volte, anche di qualche furto per racimolare il necessario. La strada è la loro casa, e l’ingegno la loro unica risorsa.

Un giorno, la loro routine precaria viene scossa da una scoperta inaspettata: Ali viene a conoscenza dell’esistenza di un tesoro nascosto sottoterra. Un’opportunità di riscatto, un sogno di una vita migliore che sembra finalmente a portata di mano. Tuttavia, c’è un ostacolo: per raggiungere questo tesoro, Ali deve trovare un modo per accedere al luogo dove è nascosto. La soluzione inaspettata si presenta sotto forma della Sun School, un istituto di beneficenza che offre istruzione e supporto ai bambini di strada come lui.

Spoiler finale

Così, Ali e i suoi amici si trovano a dover affrontare una nuova sfida: iscriversi alla scuola e, nel frattempo, escogitare un piano per accedere al tunnel segreto che si cela sotto l’edificio. La Sun School diventa per loro non solo un potenziale accesso al tesoro, ma anche un luogo dove, per la prima volta, sperimentano l’importanza dell’istruzione e la possibilità di un futuro diverso.

Mentre i ragazzi cercano di destreggiarsi tra le lezioni, le attività scolastiche e i loro tentativi di raggiungere il tesoro nascosto, si scontrano inevitabilmente con le dure realtà della loro esistenza. La povertà è un fardello pesante che limita i loro sogni e li costringe a confrontarsi con difficoltà che bambini della loro età non dovrebbero conoscere.

Figli del Sole: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film Figli del Sole con i rispettivi personaggi: