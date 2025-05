Il film The Roundup No Way Out, diretto da Lee Sang-yong, è un thriller d’azione sudcoreano del 2023, terzo capitolo della saga The Roundup. Il film va in onda su Rai 4. Con una durata di 105 minuti, racconta la nuova missione del detective Ma Seok-do, che si trova a combattere una spietata organizzazione criminale giapponese e un poliziotto corrotto coinvolto nel traffico di una droga sintetica.

I protagonisti del film sono Ma Seok-do, interpretato da Ma Dong-seok, e Joo Sung-chul, interpretato da Kim Moo-yul. Accanto a loro, un cast di talento che include Lee Joon-hyuk, Ahn Se-ho, Noo-Ri Bae, Gong Dae-Yu, Kim Do-geon e Choi Dong-goo.

Regia e produzione del film The Roundup No Way Out

La regia di The Roundup No Way Out è affidata a Lee Sang-yong, che ha già diretto il precedente capitolo della saga, The Roundup (2022).

La sceneggiatura è scritta da Kim Min-seong, mentre la produzione è curata da Big Punch Pictures, Hong Film e BA Entertainment, con la distribuzione gestita da ABO Entertainment.

Il film ha avuto un grande successo al botteghino in Corea del Sud, consolidando la popolarità del franchise The Roundup e dell’attore Ma Dong-seok, noto per i suoi ruoli action e la sua fisicità imponente.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Roundup No Way Out si sono svolte principalmente in Corea del Sud, con alcune scene girate in Giappone per enfatizzare il contesto internazionale della storia.

Seoul : molte sequenze d’azione si svolgono nelle strade della capitale sudcoreana, tra inseguimenti e scontri con la yakuza.

: molte sequenze d’azione si svolgono nelle strade della capitale sudcoreana, tra inseguimenti e scontri con la yakuza. Busan : utilizzata per le scene legate al traffico di droga e agli ambienti criminali.

: utilizzata per le scene legate al traffico di droga e agli ambienti criminali. Tokyo: alcune riprese si sono svolte in quartieri notturni, dove la yakuza opera indisturbata.

Queste location contribuiscono a creare un’atmosfera intensa e realistica, perfetta per il tono del film.

Trama del film The Roundup No Way Out

Sette anni sono trascorsi da quel terribile rastrellamento in Vietnam, e ora il detective Ma Seok-do si è fatto strada fino all’unità investigativa metropolitana di Seoul. La sua reputazione di poliziotto incorruttibile e dalla forza bruta è ben nota, e la sua nuova missione non si preannuncia certo una passeggiata. Un omicidio efferato scuote la città, e le prime indagini lo collegano a un pericoloso traffico di una nuova droga sintetica chiamata “Hiper”.

Mentre Ma Seok-do e la sua squadra scavano più a fondo in questo torbido affare, ed emerge un quadro inquietante. Dietro la produzione e la distribuzione dell’Hiper si cela una potente e spietata organizzazione criminale giapponese, guidata da un boss della yakuza noto come Ricky. La sua influenza si estende come un’ombra sulla città, tessendo una rete di corruzione e violenza.

Spoiler finale

A complicare ulteriormente le cose, un poliziotto corrotto, mosso da ambizione e avidità, decide di rubare una consistente partita di droga per conto di un misterioso cartello. Questo atto sconsiderato scatena una vera e propria guerra tra bande per il controllo del territorio e del lucroso mercato dell’Hiper, trasformando le strade di Seoul in un campo di battaglia.

Ma Seok-do, con il suo istinto infallibile e i suoi metodi poco ortodossi ma efficaci, si trova nel mezzo di questo scontro tra titani. Insieme alla sua fidata squadra, deve affrontare una serie di pericoli mortali. Inseguimenti al cardiopalma attraverso i vicoli labirintici della città, scontri brutali e corpo a corpo contro sicari spietati e membri della yakuza assetati di sangue diventano la loro routine. La posta in gioco è altissima: fermare il flusso mortale dell’Hiper, smantellare l’organizzazione di Ricky e riportare l’ordine in una Seoul sempre più preda del caos e della criminalità. La giustizia, per Ma Seok-do, non è solo un ideale, ma una promessa da mantenere a qualunque costo, anche a costo di mettere a rischio la propria vita.

The Roundup No Way Out: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film The Roundup No Way Out con i rispettivi personaggi: