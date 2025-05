Lunedì 12 maggio, su Rai 3 esordisce Faccende complicate 2. La trasmissione ha come protagonista il comico Valerio Lundini.

Faccende complicate 2 Rai 3, in totale dieci puntate

La società che ha curato la realizzazione di Faccende complicate 2 è la Stand By Me di Simona Ercolani. Tale azienda ha prodotto il titolo per la Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

La docu-serie, in onda in prima visione in televisione, è in realtà già fruibile in streaming su Rai Play. Nella piattaforma gratuita di intrattenimento streaming della TV di Stato, infatti, ha debuttato il 10 aprile.

La seconda edizione del format è composta da dieci puntate. Ognuna di essere ha una durata di circa 25 minuti. Rai 3, salvo improvvise modifiche di palinsesto, le propone dalle ore 20:15 circa, dal 12 al 25 maggio.

Come funziona il programma

Al centro di Faccende complicate 2, al via su Rai 3, vi sono le storie surreali, raccolte dal comico Valerio Lundini. A spiegare bene il meccanismo di funzionamento del programma è lo stesso Marcello Ciannamea, Direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali, che ha affermato: “Lundini va alla scoperta di storie, in bilico tra il vero e il surreale, che parlano con sottile ironia di quello che siamo, mostrando le contraddizioni del nostro tempo”.

La prima puntata si intitola Cos’è la destra, cos’è la sinistra, cos’è il centro. Lundini approfondisce il tema dell’astensionismo, in compagnia di tre persone di età ed interessi differenti. Essi affrontano altrettante esperienze, considerate di destra, di sinistra e di centro. Al termine, i protagonisti devono decidere con chi schierarsi. Gli ospiti sono Milena Gabanelli ed Elijah Wood.

In seguito c’è La mia India, nel quale Lundini scopre di avere una parte di DNA di origine indiana. Così, intraprende un viaggio per conoscere meglio questo suo lato, cimentandosi nella disciplina tipica indiana Kabaddi. Nella serata è coinvolto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.

In programma Multe uniche della continuità dello spazio, che porta il conduttore a Recanati, dove incontra Euro Cacchiarelli, agricoltore che ha accumulato 56 multe per eccesso di velocità.

Faccende complicate 2 Rai 3, il bullismo e le altre puntate

Nell’elenco di puntate di Faccende complicate 2 c’è L’annoso problema delle cose a tema bullismo, nella quale il conduttore realizza un musical sul tema del bullismo in compagnia dei bambini di una scuola elementare.

L’edizione prosegue con Il presepio è di tuo gradimento?, episodio ambientato ad Alessandria, dove nel 2024 si sono festeggiati i 100 anni di Gelindo, figura fondamentale nella tradizione natalizie cittadina.

In Guarda sembrano capelli veri, il conduttore raggiunge Istanbul, meta di molti italiani intenzionati ad effettuare il trapianto di capelli. In Si tu non vuelves, Lundini, approfittando di una mail ricevuta dalla sua Università, affronta l’avventura di un Erasmus in Spagna. In Svezia, poi, si interroga sul fenomeno dell’overtourism.

Infine, a Faccende complicate 2 c’è L’importanza di saper fare regali, puntata suddivisa in due parti. Nell’appuntamento, il conduttore mette alla prova la sua capacità di fare regali con una sfida molto impegnativa: scovare e realizzare il desiderio di Tommaso Marangoni, digital guru milionario.