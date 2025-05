Il film Solo per una notte (Laissez-moi), diretto da Maxime Rappaz, è un dramma sentimentale del 2023, co-prodotto da Francia, Belgio e Svizzera. Il film va in onda su Cielo e ha una durata di 93 minuti.

I protagonisti del film sono Claudine, interpretata da Jeanne Balibar, e Michael, interpretato da Thomas Sarbacher. Accanto a loro, un cast di talento che include Pierre-Antoine Dubey, Véronique Mermoud e Adrien Savigny.

Regia e produzione del film Solo per una notte

La regia di Solo per una notte è affidata a Maxime Rappaz, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

Il film è prodotto da Golden Egg Production e Wanted Cinema, con la distribuzione curata da Wanted Cinema.

Dove è stato girato?

Le riprese di Solo per una notte si sono svolte principalmente in Svizzera, sfruttando ambientazioni suggestive per enfatizzare il tono malinconico del film:

Diga Grande Dixence, Canton Vallese : utilizzata per le scene ambientate nell’hotel dove Claudine incontra i suoi clienti.

: utilizzata per le scene ambientate nell’hotel dove Claudine incontra i suoi clienti. Paesaggi montani svizzeri : impiegati per le sequenze che enfatizzano la solitudine della protagonista.

: impiegati per le sequenze che enfatizzano la solitudine della protagonista. Set ricostruiti in studio: utilizzati per le scene interne dell’albergo e della casa di Claudine.

Trama del film Solo per una notte

Nelle austere e maestose vette svizzere, all’ombra dell’imponente Diga Grande Dixence, vive Claudine. Sarta di mezza età, la sua esistenza è scandita da una routine solitaria, interrotta solo dai suoi viaggi settimanali. Ogni martedì, Claudine si reca in un albergo di montagna, un luogo di passaggio dove incontra uomini di transito. Lì, grazie alla tacita e complice collaborazione di Nathan, il cameriere, seleziona clienti con soggiorni brevi. La prostituzione non è una scelta di lusso, ma una dura necessità: è il solo modo per mantenere sé stessa e Baptiste, il figlio disabile, che è la sua unica ragione di vita. La sua vita è un precario equilibrio tra la discrezione richiesta dal suo “lavoro” e l’amore incondizionato per il figlio, un segreto gelosamente custodito.

La sua routine, meticolosamente costruita sulla negazione di ogni desiderio personale, viene scossa dall’arrivo di Michael. È un ingegnere idroelettrico tedesco, affascinante e colto, arrivato in zona per un progetto legato alla diga. Ma Michael è anche un appassionato fotografo, con uno sguardo attento al mondo e alle persone. L’incontro tra i due è inaspettato e delicato. Michael non vede in Claudine solo la sarta o la donna che incontra in albergo; percepisce la sua profondità, la sua sofferenza nascosta, la sua forza silenziosa.

Spoiler finale

Per la prima volta dopo anni, Claudine si ritrova a sognare. I dialoghi con Michael, le sue fotografie che catturano la bellezza cruda del paesaggio e, forse, anche la sua anima, risvegliano in lei il desiderio di un’altra vita, di una normalità perduta o mai avuta. La speranza di un futuro diverso si insinua nel suo cuore, portando con sé un turbine di emozioni contrastanti: la gioia per questa nuova connessione, ma anche la paura di perdere tutto, inclusa la stabilità, seppur precaria, che ha costruito per Baptiste.

Solo per una notte – Cast completo

Ecco il cast principale del film Solo per una notte con i rispettivi personaggi: