Il film Twilight of the Warriors Walled In, diretto da Soi Cheang, è un thriller d’azione del 2024, ambientato nella leggendaria Kowloon Walled City di Hong Kong negli anni ’80. Il film va in onda su Rai 4 il 30 maggio 2025, alle 21:20, e ha una durata di 120 minuti.

I protagonisti del film sono Chan Lok-kwun, interpretato da Raymond Lam, e Cyclone, interpretato da Louis Koo. Accanto a loro, un cast di talento che include Sammo Kam-Bo Hung, Philip Ng, Richie Jen, Fish Liew, Pak Hon Chu, Tak-bun Wong, Cecilia Choi e Tony Tsz-Tung Wu.

Regia e produzione del film Twilight of the Warriors Walled In

La regia di Twilight of the Warriors: Walled In è affidata a Soi Cheang, mentre la sceneggiatura è scritta da Yu Yue.

Il film è prodotto da Entertaining Power Co. Ltd., con la distribuzione curata da Emperor Motion Pictures.

Dove è stato girato?

Le riprese di Twilight of the Warriors: Walled In si sono svolte principalmente in Hong Kong, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono crudo e realistico del film:

Set ricostruiti della Kowloon Walled City : utilizzati per ricreare l’atmosfera claustrofobica e caotica della città murata.

: utilizzati per ricreare l’atmosfera claustrofobica e caotica della città murata. Quartieri storici di Hong Kong : impiegati per le sequenze legate alle gang delle Triadi.

: impiegati per le sequenze legate alle gang delle Triadi. Strade e vicoli: utilizzati per le scene di combattimento e inseguimenti.

Trama del film Twilight of the Warriors Walled In

Negli anni ’80, la Kowloon Walled City di Hong Kong è un labirinto di vicoli, edifici fatiscenti e un’anarchia palpabile. Senza alcuna autorità governativa a imporre la legge, è diventata un rifugio per la criminalità organizzata e le spietate gang delle Triadi, che controllano ogni aspetto della vita al suo interno, dalle scommesse illegali al traffico di droga. La sopravvivenza è una lotta quotidiana e la violenza è all’ordine del giorno.

La già precaria pace viene temporaneamente ristabilita quando Cyclone, un enigmatico e temuto assassino, riesce a eliminare Jim, il “re degli assassini”, mettendo fine a un regno di terrore e spargendo un’ondata di sollievo tra i residenti, stanchi delle continue faide. Questa vittoria, però, è effimera.

In questo scenario caotico, giunge in città il giovane Chan Lok-kwun. Non è un criminale incallito, ma un clandestino con un passato tormentato, invischiato nel mondo delle scommesse clandestine, che cerca disperatamente un nuovo inizio. La sua abilità e la sua astuzia attirano l’attenzione di Cyclone, che lo prende sotto la sua ala, offrendogli un impiego nel suo intricato sistema di gestione della Walled City. Tra i due si sviluppa un legame insolito, una sorta di mentorship forzata in un ambiente dove la fiducia è una merce rara.

Spoiler finale

Tuttavia, la tranquillità è destinata a durare poco. Il passato di Chan Lok-kwun è più complicato di quanto sembri, e quando dettagli scottanti sulle sue vere origini vengono a galla, antiche ferite si riaprono. La sua presenza e i segreti che porta con sé destabilizzano l’equilibrio precario delle Triadi. Vecchie rivalità e rancori sopiti riemergono con ferocia, e le gang, fiutando una nuova opportunità di potere, scatenano una lotta senza esclusione di colpi per il controllo totale della Walled City. Chan Lok-kwun si trova improvvisamente al centro di un vortice di violenza e tradimenti, costretto a confrontarsi con il suo passato e a lottare per la propria sopravvivenza in un conflitto che minaccia di distruggere l’intera città murata.

Twilight of the Warriors Walled In – Cast completo

Ecco il cast principale del film Twilight of the Warriors: Walled In con i rispettivi personaggi: