Il film Straw Senza uscita, diretto da Tyler Perry, è un thriller psicologico del 2025, che affronta temi sociali profondi. Il film è disponibile su Netflix dal 6 giugno 2025 e ha una durata di 105 minuti.

I protagonisti del film sono Janiyah Wiltkinson, interpretata da Taraji P. Henson, e Detective Kay Raymond, interpretata da Teyana Taylor. Accanto a loro, un cast di talento che include Sherri Shepherd, Sinbad, Rockmond Dunbar, Ashley Versher, Mike Merrill, Glynn Turman, Shalèt Monique, Diva Tyler, Fracaswell Hyman, Doris Woodruff, Jeremy J. Anderson, Derek Phillips e Tilky Jones.

Regia e produzione del film Straw Senza uscita

La regia di Straw Senza uscita è affidata a Tyler Perry, che ha anche scritto la sceneggiatura.

Il film è prodotto da Tyler Perry Studios, con la distribuzione curata da Netflix.

Dove è stato girato?

Le riprese di Straw Senza uscita si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, sfruttando ambientazioni urbane per enfatizzare il tono drammatico del film:

Tyler Perry Studios, Atlanta, Georgia: utilizzato per le scene principali.

Trama del film Straw Senza uscita

Janiyah Wiltkinson è una madre single che affronta ogni giorno una battaglia silenziosa per garantire il minimo indispensabile alla sua figlia gravemente malata. Tra lavori precari, bollette in sospeso e notti insonni, la sua esistenza è un equilibrio instabile tenuto insieme solo dall’amore e dalla determinazione. Ma tutto crolla quando una banca si rifiuta di cambiare un assegno fondamentale per acquistare le medicine salvavita della bambina.

Quella che dovrebbe essere una semplice operazione si trasforma in un incubo: un malinteso degenerato, una parola fraintesa, e Janiyah viene improvvisamente accusata di tentata rapina. Umiliata, criminalizzata e abbandonata a se stessa, si ritrova travolta da un sistema che non ha spazio per i suoi errori né comprensione per le sue motivazioni.

Spoiler finale

Con la minaccia dello sfratto imminente, la salute della figlia che peggiora e nessuna rete di supporto, Janiyah intraprende un viaggio disperato alla ricerca di una via d’uscita. In un mondo in cui giustizia e compassione sembrano merci rare, la sua storia diventa un grido soffocato di denuncia contro l’indifferenza delle istituzioni.

Straw Senza uscita – Cast completo

Ecco il cast principale del film Straw Senza uscita con i rispettivi personaggi: