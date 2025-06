Il film La migliore offerta, diretto da Giuseppe Tornatore, è un dramma romantico e misterioso del 2013, che racconta la storia di un battitore d’aste di grande successo, la cui vita cambia radicalmente dopo l’incontro con una misteriosa cliente. La pellicola è disponibile su Sky Cinema Due.

Regia, produzione e protagonisti del film La migliore offerta

La regia del film è affidata a Giuseppe Tornatore, mentre la sceneggiatura è scritta dallo stesso regista.

La pellicola è prodotta in Italia, con la distribuzione curata da Warner Bros. Pictures e la produzione di Paco Cinematografica.

I protagonisti della storia

Geoffrey Rush interpreta Virgil Oldman , un battitore d’aste solitario e ossessionato dall’arte.

interpreta , un battitore d’aste solitario e ossessionato dall’arte. Jim Sturgess è Robert , un giovane restauratore che aiuta Virgil a decifrare un mistero.

è , un giovane restauratore che aiuta Virgil a decifrare un mistero. Sylvia Hoeks è Claire , una donna enigmatica che sconvolge la vita di Virgil.

è , una donna enigmatica che sconvolge la vita di Virgil. Donald Sutherland è Billy , amico e consigliere di Virgil.

è , amico e consigliere di Virgil. Philip Jackson, Dermot Crowley, Liya Kebede e Maximilian Dirr completano il cast.

Dove è stato girato?

Le riprese del film La migliore offerta si sono svolte principalmente in Italia, con alcune scene girate in Austria e Praga, per enfatizzare l’atmosfera elegante e misteriosa della storia.

📍 Trieste, Italia – Scene ambientate nella casa di Virgil e nelle aste d’arte.

📍 Vienna, Austria – Riprese legate agli incontri tra Virgil e Claire.

📍 Praga, Repubblica Ceca – Alcune sequenze legate al mistero centrale del film.

Trama del film La migliore offerta

Virgil Oldman è un nome che risuona nel mondo delle aste. È un battitore di fama mondiale, celebrato per il suo rigore impeccabile e la sua profonda passione per l’arte. La sua esistenza, tuttavia, è improntata a una solitudine quasi monacale, una routine impeccabile dedicata interamente alla sua professione.

Questa vita metodica viene sconvolta quando una giovane donna, Claire, lo contatta per una valutazione. La sua famiglia possiede una collezione d’arte di inestimabile valore. Ma Claire è un enigma: il suo comportamento è stranamente elusivo. Si rifiuta categoricamente di farsi vedere, comunicando con Virgil solo attraverso una porta chiusa, aumentando il mistero che la circonda.

Affascinato e sempre più incuriosito da questa figura sfuggente, Virgil si lascia coinvolgere nel suo segreto. Il giovane restauratore Robert, un talento emergente nel campo dell’arte, lo assiste nel decifrare alcuni indizi nascosti tra le opere, alimentando la crescente ossessione di Virgil. Ma dietro la bellezza e il fascino dell’arte si cela un intrigo pericoloso. Questo metterà a dura prova tutte le certezze di Virgil, minacciando di distruggere non solo la sua reputazione, ma la sua stessa percezione della realtà.

Spoiler finale

Nel finale, la verità emerge con una forza brutale: Virgil scopre che Claire non è affatto chi dice di essere. Tutto ciò che ha vissuto, ogni incontro, ogni indizio, è stato parte di un elaborato e sofisticato inganno, orchestrato con maestria per scopi ignoti.

Il film si chiude con una profonda riflessione sulla fiducia e sull’illusione. Lascia lo spettatore con un senso di inquietudine palpabile e, al tempo stesso, di meraviglia di fronte alla complessità della manipolazione umana. Cosa è reale e cosa è solo una messa in scena? La domanda rimane sospesa nell’aria.

Cast del film La migliore offerta

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: