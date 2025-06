Stasera in tv venerdì 20 giugno 2025. Su Rai2, il documentario Nino Benvenuti. Una leggenda italiana. Su Rete 4, l’attualità con il talk condotto da Gianluigi Nuzzo, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 20 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Tim Summer Hits. Sono più di 80 gli artisti musicali che dal 7 al 10 giugno sono saliti sul palco allestito in Piazza del Popolo a Roma. Tra gli altri, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Annalisa, Olly, Negramaro, Tananai, The Kolors, Trigno, Noemi e Gigi D’Alessio. Padroni di casa, Andrea Delogu e Carlo Conti.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario Nino Benvenuti. Una leggenda italiana. Un mese dopo la sua morte Nino Benvenuti (1938-2025), leggenda della boxe, viene celebrato in un documentario firmato da Tommaso Cennamo. Si parte dall’adolescenza di Benvenuti, che ogni giorno pedalava da Isola, cittadina istriana, per raggiungere la mitica Accademia Pugilistica Triestina.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Ultimo appuntamento della stagione con le inchieste realizzate sul campo dai giovani giornalisti coordinati da Salvo Sottile, in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio. Anche “Farwest” ha dedicato spazio, nelle scorse puntate, alle indagini sul delitto di Garlasco.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Sapiens – Un solo pianeta. Un altro appuntamento con Mario Tozzi e l’informazione scientifica. La puntata di oggi, intitolata “L’impero del clima” indaga sulle responsabilità dei Sapiens nel contrasto al cambiamento climatico di cui sono, allo stesso tempo, artefici e vittime.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Nelle ultime puntate, in buona parte dedicate alle nuove indagini sul delitto di Garlasco, il talk condotto da Gianluigi Nuzzi ha mantenuto una posizione decisamente più prudente rispetto a quella di altri programmi, per esempio “Le Iene”. Il caso sarà protagonista anche questa sera.

Su Italia 1, alle 20.00, Calcio Club World Cup 25: Flamengo-Chelsea. Allo Stadio Lincoln Financial Field di Filadelfia il Flamengo allenato da Filipe Luìs Kasmirski affronta il Chelsea del nostro Enzo Maresca. La gara è uno degli incontri della sesta giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le due formazioni sono nel Gruppo D con Esperance de Tunisie e Los Angeles.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live – Best. Da quanto più curioso è stato scovato sul web alle interviste impossibili di Alessio Marzilli. Questa sera il talk di Diego “Zoro” Bianchi offre una selezione dei momenti più divertenti di questa 8° edizione appena andata in archivio.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent – Best Of. Dopo quella andata in onda la settimana scorsa, rivediamo questa sera un’altra puntata con il meglio della 12° edizione di questo talent che aveva tra i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini ed Elio.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Vittorio Feltri, Vincenzo De Luca, Matteo Salvini e Flavio Briatore sono solo alcuni dei cavalli di battaglia di Maurizio Crozza. Chissà se qualcuno di loro, oltre a recenti personaggi, ci sarà nel “best of” di questa sera.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Angela Megastar. Dopo avere conquistato Tik-Tok, Angela di An Megastore sbarca finalmente in tv. Oltre a raccontare la sua vita privata e alcuni degli aspetti del suo business, vengono descritte la vita e le tradizioni della comunità cinese in Italia.

I film di questa sera venerdì 20 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Chad Stahelski, John Wick 3 – Parabellum, con Keanu Reeves. Dopo aver ucciso il boss della camorra D’Antonio, l’ex sicario John Wick deve scappare da New York City. Ma sulla sua testa c’è una grossa taglia e sono in molti a braccarlo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1962, di David Miller, Solo sotto le stelle, con Kirk Douglas, Gena Rowlands. Il cowboy Jack Burns decide di farsi arrestare per aiutare a far evadere l’amico Paul, che è in prigione per aver aiutato alcuni immigrati clandestini a varcare la frontiera.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Robin Wright, Land, con Robin Wright, Warren Christie. Dopo un evento inimmaginabile, Edee si ritrova incapace di rimanere in contatto con un mondo che conosceva in precedenza. Di fronte ad un ambiente incerto, decide di rifugiarsi nella natura delle montagne rocciose.

Stasera in tv venerdì 20 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Giuseppe Tornatore, La migliore offerta, con Geoffrey Rush, Jim Sturgess. Virgil è uno scorbutico battitore d’aste molto apprezzato, la cui vita scorre senza sussulti. Un giorno, però, una donna misteriosa lo invita nella sua villa per una valutazione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Andy Fickman, Non si scherza col fuoco, con John Cena. Il capitano Jake Carson è uno “smokejumper”, vigile del fuoco paracadutista. Dopo aver salvato tre bambini, li ospita nella sua stazione. Tenerli a bada sarà un’ardua impresa per lui e i suoi tre colleghi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia del giovane medico americano Desmond T. Doss, obiettore di coscienza che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò dozzine di soldati senza sparare mai un colpo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Roy Scheider, Richard Dreyfuss. Uno squalo semina il panico nelle acque antistanti una spiaggia americana, ma le autorità minimizzano. Lo sceriffo Brody, uno scienziato e un pescatore cercano di uccidere il mostro.