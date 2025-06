Il film L’incredibile storia di Winter il delfino 2, diretto da Charles Martin Smith, è un dramma per famiglie del 2014, sequel del successo L’incredibile storia di Winter il delfino (2011). La pellicola racconta la vera storia della delfina Winter, che dopo aver perso la sua coda, deve affrontare una nuova sfida per trovare una compagna e non essere trasferita in un altro acquario. Il film è disponibile su Rete 4.

Regia, produzione e protagonisti del film L’incredibile storia di Winter il delfino 2

La regia del film è affidata a Charles Martin Smith, mentre la sceneggiatura è scritta da Karen Janszen e Noam Dromi.

La pellicola è prodotta negli Stati Uniti, con la distribuzione curata da Warner Bros. e la produzione di Alcon Entertainment e Paradise F.X. Corp.

I protagonisti della trama

Nathan Gamble interpreta Sawyer Nelson , il giovane protagonista che ha salvato Winter.

interpreta , il giovane protagonista che ha salvato Winter. Cozi Zuehlsdorff è Hazel Haskett , la figlia del direttore dell’acquario.

è , la figlia del direttore dell’acquario. Harry Connick Jr. è Dr. Clay Haskett , il responsabile del Clearwater Marine Hospital.

è , il responsabile del Clearwater Marine Hospital. Ashley Judd è Lorraine Nelson , la madre di Sawyer.

è , la madre di Sawyer. Morgan Freeman è Dr. Cameron McCarthy , l’inventore della protesi per la coda di Winter.

è , l’inventore della protesi per la coda di Winter. Kris Kristofferson è Reed Haskett , il padre di Clay.

è , il padre di Clay. Austin Stowell, Denisea Wilson, Juliana Harkavy, Bethany Hamilton e Tom Nowicki completano il cast.

Dove è stato girato?

Le riprese del film L’incredibile storia di Winter il delfino 2 si sono svolte principalmente in Florida, con location che enfatizzano l’atmosfera marina e il legame tra Winter e il suo ambiente.

📍 Clearwater Marine Aquarium, Florida, USA – Scene ambientate nell’acquario dove Winter è stata curata.

📍 Tampa e St. Petersburg, Florida, USA – Riprese legate agli incontri tra i protagonisti.

Trama del film L’incredibile storia di Winter il delfino 2

Sono passati quattro anni da quando Winter, la famosa delfina, è stata salvata e curata con una coda protesica. La sua compagna di vasca, Panama, purtroppo muore di vecchiaia, lasciando Winter sola e profondamente depressa.

Secondo le rigorose leggi statunitensi, i delfini non possono vivere senza un compagno. Il team del Clearwater Marine Hospital deve trovare una soluzione rapidamente, prima che Winter venga trasferita in un altro acquario, lontano dal luogo che è diventato la sua casa e dove ha ricevuto le cure necessarie.

L’opportunità arriva con Hope, una giovane delfina rimasta orfana e bisognosa di un nuovo ambiente. Viene introdotta nella vasca di Winter, in un tentativo delicato di farle socializzare. Dopo un primo approccio fallito, che genera ansia e incertezza, le due delfine si accettano reciprocamente. Questa inaspettata connessione evita il trasferimento di Winter, permettendole di rimanere al Clearwater Marine Hospital.

Spoiler finale

Winter e Hope diventano inseparabili, la loro amicizia un faro di speranza. Questa unione permette al Clearwater Marine Hospital di riaprire la vasca al pubblico, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare la straordinaria relazione tra le due delfine.

Il film si chiude con un potente messaggio di speranza e resilienza. Winter, con la sua storia di sopravvivenza e la sua protesi, è diventata un simbolo globale di forza e determinazione, ispirando milioni di persone.

Cast del film L’incredibile storia di Winter il delfino 2

Ecco il cast principale della pellicola con i rispettivi personaggi: