Il film Itaca Il ritorno, diretto da Uberto Pasolini, è un dramma storico del 2024 che reinterpreta in chiave intima e realistica gli ultimi canti dell’Odissea. Con protagonisti Ralph Fiennes e Juliette Binoche, il film è disponibile su Sky Cinema Uno e, di conseguenza, in streaming su NOW. La durata, peraltro, è di 116 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Itaca Il ritorno

La regia è firmata da Uberto Pasolini, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a John Collee ed Edward Bond. Il film è una co-produzione internazionale tra Italia, Regno Unito, Francia e Grecia. L’hanno realizzata, nello specifico, Heretic, Ithaca Films, Kabo Films, Marvelous Productions, Picomedia, Rai Cinema e, infine, Redwave Films.

I protagonisti principali sono, dunque:

Ralph Fiennes nel ruolo di Odisseo.

nel ruolo di Odisseo. Juliette Binoche nel ruolo di Penelope.

nel ruolo di Penelope. Charlie Plummer nel ruolo di Telemaco.

Dove è stato girato?

Hanno girato le riprese in Grecia, in particolare:

Corfù – per le ambientazioni costiere e naturali.

– per le ambientazioni costiere e naturali. Peloponneso – per le scene rurali e i paesaggi interni.

L’uso di location autentiche ha contribuito, senza dubbio, a restituire un’atmosfera arcaica e realistica, priva di elementi mitologici o fantastici. Ciò ha donato al film un tocco di autenticità, rendendolo, pertanto, più credibile e, in ultima analisi, più impattante per lo spettatore.

Trama del film Itaca Il ritorno

Dopo vent’anni di guerra e lunghe peregrinazioni, Odisseo torna finalmente a Itaca. Tuttavia, trova la sua casa invasa dai Proci, pretendenti che assediano Penelope e, in aggiunta, minacciano il futuro del figlio Telemaco. Pertanto, la situazione si presenta subito critica.

Travestito da mendicante, Odisseo osserva da lontano ciò che un tempo gli apparteneva. Il figlio, cresciuto senza di lui, è diviso tra l’amore per la madre e, di conseguenza, il peso schiacciante del mito paterno. Questa situazione, evidentemente, crea un forte conflitto interiore, che il film esplora in profondità.

Solo affrontando il dolore del passato e il disorientamento del presente, Odisseo potrà riconquistare la propria identità e, infine, riunire la famiglia. Il film si concentra, quindi, sulle ferite interiori, sul senso di colpa e, soprattutto, sulla possibilità di redenzione, offrendo, pertanto, una prospettiva profonda e toccante sui personaggi e sulle loro sfide.

Spoiler finale

Nel finale, Odisseo partecipa in incognito alla gara di tiro con l’arco indetta da Penelope per scegliere un nuovo sposo. Nessuno dei Proci riesce a tendere l’arco, ma Odisseo sì: rivela così la sua identità e inizia, perciò, una strage silenziosa e implacabile. Questo momento segna, indubbiamente, un punto di svolta drammatico e irreversibile per tutti i personaggi coinvolti.

Con l’aiuto di Telemaco, elimina tutti i pretendenti. Dopo il massacro, si ricongiunge con Penelope, che lo riconosce grazie a un dettaglio intimo del loro passato. Il film si chiude con Telemaco che parte per il proprio viaggio e Odisseo che si lava via il sangue, simbolo non solo di un nuovo inizio ma, di fatto, anche di una purificazione necessaria per l’eroe stanco.

Cast completo del film Itaca Il ritorno