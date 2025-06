Il film Bliss Attimi di piacere, diretto da Henrika Kull, è un dramma sentimentale tedesco del 2021 che racconta l’incontro tra due donne in un bordello berlinese e la nascita di un amore inatteso. Hanno presentato il film nella sezione Panorama al Festival di Berlino; per questo motivo, ha ricevuto molta attenzione. È disponibile su Cielo e ha una durata di 91 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Bliss Attimi di piacere

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Henrika Kull. Ha scelto, inoltre, di girare in un vero bordello per restituire autenticità alla narrazione. La produzione è a cura di Flare Film, in collaborazione con Das kleine Fernsehspiel (ZDF) e Reel Suspects.

I protagonisti principali sono:

Katharina Behrens nel ruolo di Sascha.

nel ruolo di Sascha. Eva Collé (accreditata anche come Adam Hoya) nel ruolo di Maria.

(accreditata anche come Adam Hoya) nel ruolo di Maria. Nele Kayenberg nel ruolo di Scarlett.

Dove è stato girato?

Hanno girato il film in Germania, in particolare:

Berlino , dove hanno ambientato la casa di appuntamenti “Queens”.

, dove hanno ambientato la casa di appuntamenti “Queens”. Mürow e altre zone del Brandeburgo, per le scene esterne e suburbane.

Hanno svolto le riprese in ambienti reali, con la partecipazione di sex worker professioniste. Tutto ciò per offrire uno sguardo autentico e, al contempo, rispettoso sul mondo della prostituzione.

Trama del film Bliss Attimi di piacere

Sascha, una donna di 42 anni, è madre di un bambino che vive con l’ex marito. Lavora da anni al “Queens”, un bordello berlinese dove trattano le lavoratrici con rispetto. La sua vita appare ordinata, quasi rassegnata.

Un giorno arriva Maria, 25enne italiana, indipendente e anticonformista. Per lei la prostituzione è una scelta libera, quasi un esperimento. Tra le due, di conseguenza, nasce un’attrazione immediata che si trasforma in una relazione intensa e profonda.

Tuttavia, paure interiori, differenze generazionali e visioni opposte della vita mettono alla prova l’amore tra Sascha e Maria. Il film esplora con delicatezza il desiderio, la vulnerabilità e la possibilità di trovare la felicità anche nei luoghi più inaspettati. Quindi, la narrazione si sviluppa con grande sensibilità.

Spoiler finale

Nel finale, Sascha e Maria si trovano di fronte a un bivio emotivo: continuare a proteggersi dietro le proprie paure o lasciarsi andare completamente all’amore. Dopo un litigio che sembra segnare la fine della loro relazione, Sascha prende coraggio e raggiunge Maria, confessandole i propri sentimenti. Questo passo, perciò, è decisivo.

Le due si abbracciano in silenzio, consapevoli che l’amore non cancella le ferite, ma può renderle più sopportabili. Il film si chiude con un momento di quiete condivisa, lasciando intendere che, nonostante le difficoltà, hanno scelto di provarci davvero. È un finale aperto, ma carico di speranza e, quindi, molto significativo.

Cast completo del film Bliss Attimi di piacere