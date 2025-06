Disponibile su Netflix, Shark Whisperer Nuotando con gli Squali è il documentario che segue Ocean Ramsey. Lei è una biologa marina e attivista hawaiana, impegnata nella sua missione per cambiare la percezione globale sugli squali. Diretto da James Reed, vincitore dell’Oscar per My Octopus Teacher, il film rappresenta, dunque, un viaggio visivo e concettuale tra conservazione, social media e controversie etiche.

Shark Whisperer Nuotando con gli Squali: Ocean Ramsey – la donna che sussurra agli squali

Nata e cresciuta alle Hawaii, Ocean Ramsey è diventata celebre per i suoi video virali. In questi, infatti, nuota senza gabbia accanto a squali bianchi e tigre. In questo documentario, la vediamo affrontare le profondità dell’oceano e, al contempo, quelle dell’opinione pubblica. Il film mostra, inoltre, come la sua figura divida il pubblico: per alcuni è un’eroina della conservazione, mentre per altri è un’influencer in cerca di visibilità.

Attraverso interviste approfondite e materiali d’archivio, Shark Whisperer Nuotando con gli Squali esplora il suo passato, la sua formazione scientifica e, soprattutto, il suo legame profondo con gli squali, creature spesso fraintese e demonizzate. Per questo motivo, il documentario offre una prospettiva unica.

Etica, spettacolo e conservazione

Hanno girato il documentario tra le acque cristalline delle Hawaii, del Sudafrica e delle Bahamas. Il film affronta, inoltre, le tensioni intrinseche tra attivismo e spettacolarizzazione. Le immersioni ravvicinate di Ocean Ramsey sono, senza dubbio, potenti strumenti di sensibilizzazione. Tuttavia, sollevano anche interrogativi etici significativi: è giusto avvicinarsi così tanto a predatori selvatici pur di ottenere visibilità?

Il film include, pertanto, opinioni contrastanti di biologi marini, ambientalisti e rappresentanti delle comunità locali. Offre, così, uno sguardo sfaccettato su come la conservazione marina venga raccontata nell’era dei social media. È, quindi, una riflessione complessa e attuale.

Shark Whisperer Nuotando con gli Squali: un’odissea visiva e un messaggio urgente

Con una fotografia mozzafiato e una colonna sonora immersiva, Shark Whisperer Nuotando con gli Squali è un’esperienza cinematografica che va ben oltre il tradizionale documentario naturalistico. Il film invita, infatti, lo spettatore a riflettere sul proprio rapporto con la natura e, di conseguenza, sulla responsabilità collettiva nella protezione degli oceani. Pertanto, il suo impatto è considerevole.

Ocean Ramsey, con la sua voce calma e determinata, ci ricorda che gli squali non sono affatto mostri, ma piuttosto pilastri fondamentali degli ecosistemi marini. Il documentario si chiude, infine, con un appello alla consapevolezza e all’azione, lasciando, così, un segno profondo in chi lo guarda. Considerato tutto ciò, è un’opera di grande valore.