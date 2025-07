L’innocenza (Monster), film diretto da Hirokazu Kore-eda, è un dramma giapponese del 2023 che indaga il confine tra verità, percezione e fragilità emotiva. Vincitore del premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes, il film è disponibile su Sky Cinema Due e ha una durata di 127 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film L’innocenza

Hirokazu Kore-eda dirige il film. Lui, infatti, è l’autore di capolavori come Un affare di famiglia. Invece, Yūji Sakamoto ha scritto la sceneggiatura. La produzione, inoltre, unisce diverse società importanti. Tra queste ci sono Toho, Gaga Films e Fuji Television.

I protagonisti principali della storia sono:

Sakura Andō , nel ruolo di Saori, una madre vedova e protettiva.

, nel ruolo di Saori, una madre vedova e protettiva. Eita Nagayama , che interpreta il professor Hori, un insegnante accusato.

, che interpreta il professor Hori, un insegnante accusato. Soya Kurokawa , nel ruolo di Minato, il figlio di Saori.

, nel ruolo di Minato, il figlio di Saori. Hinata Hiiragi, nei panni di Yori, compagno di scuola di Minato.

Dove è stato girato L’innocenza

Kore-eda ha scelto la zona del lago Suwa per le riprese. Questa location si trova nella prefettura di Nagano, in Giappone. La scuola elementare del film è un luogo reale. Tuttavia, l’edificio è chiuso dal 2021. La sua posizione sul lago diventa così un simbolo visivo. La troupe ha girato il lungometraggio nel 2022. Ryūto Kondō ha curato la fotografia. Mentre le musiche sono del compianto Ryūichi Sakamoto. Il film, infatti, è dedicato a lui.

Trama del film L’innocenza

La trama segue la madre vedova Saori. Lei nota infatti strani comportamenti nel figlio Minato. Poi, il bambino accusa il suo insegnante di maltrattamenti. Di conseguenza, Saori affronta con forza la scuola. La verità, però, è molto più complessa. Il film infatti si sviluppa in tre atti. Ognuno mostra il punto di vista di un personaggio diverso. Questa struttura ribalta continuamente le certezze. Così, le accuse diventano ipotesi e i ruoli si sfumano. Alla fine emerge un’amicizia profonda tra Minato e Yori.

Spoiler finale

Nel finale, la storia si concentra su Minato e Yori. Loro infatti si rifugiano in un vagone abbandonato. Lo trasformano in un’astronave immaginaria. Lì, si pongono domande esistenziali sulla loro natura. Il film chiarisce la verità sulle accuse. Tuttavia, non lo fa in modo definitivo. Lascia infatti spazio all’ambiguità e alla tenerezza. I due bambini, quindi, trovano un modo per proteggersi. L’innocenza si chiude perciò con un senso di rinascita. Il dolore non viene negato, ma trasformato in possibilità.

Cast completo del film L’innocenza

Il cast del film unisce interpreti giapponesi di grande sensibilità. Essi rendono credibile ogni sfumatura emotiva. I giovani protagonisti sono una vera rivelazione. Mentre gli adulti incarnano il peso dei ruoli sociali.