Mercoledì 9 luglio torna, su Focus, il format Un mondo perfetto. La trasmissione, visibile sul canale 35 del digitale terrestre, prende il via a partire dalle ore 21:00.

Un mondo perfetto Focus, al timone Vincenzo Venuto

Quella al via oggi, mercoledì 9 luglio, è per Un mondo perfetto la quarta edizione. Sono cinque gli appuntamenti previsti, in onda per altrettante settimane nel prime time di Focus. La società che cura la realizzazione del programma è la Bluevision – Wildlife Filming.

Al timone del format vi è un volto decisamente già molto noto al pubblico Mediaset. Stiamo parlando di Vincenzo Venuto, biologo e divulgatore scientifico, nonché da anni il padrone di casa di Melaverde, che guida in coppia con Ellen Hidding dal 2018.

Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Mediaset Infinity.

Alla scoperta dei fondali marini

Nel nuovo ciclo di puntate, Un mondo perfetto viaggia intorno al mondo alla scoperta dei fondali marini. Luoghi, questi, ricchi di biodiversità e molto affascinanti, di cui, però, si conosce ancora molto poco.

Venuto, oltre che proporre un focus sulle creature marine, mira a far aumentare nel pubblico la consapevolezza della bellezza e al contempo della fragilità dei fondali marini. Delle caratteristiche, queste, che rendono fondamentale il lavoro di tutela e difesa dalle numerose minacce del nostro tempo. Su tutte quelle legate alla presenza dei rifiuti, soprattutto delle microplastiche, ed ai cambiamenti climatici. Essi causano l’innalzamento dei livelli del mare, nonché l’acidificazione delle acque.

Un mondo perfetto Focus, nella prima puntata viaggio fra le Maldive, le Bahamas e Baja California

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Un mondo perfetto, in onda l’8 luglio, il presentatore effettua un viaggio nell’Oceano Pacifico. Le telecamere, in particolare, raggiungono le Maldive, le Bahamas e Baja California, territorio del Messico.

Tali mete sono le protagoniste di un viaggio nel mondo degli squali, in particolare di quelli tigre, grigi e martello. Stiamo parlando di alcune delle specie più temute, che sono avvicinate da Venuto senza l’ausilio di nessuna gabbia protettiva.

Al suo fianco, per tutta la durata dell’adrenalinica avventura, il conduttore è accompagnato da Regina Domingo. Quest’ultima è una campionessa di apnea nonché una biologa marina di fama internazionale, autrice di numerose produzioni televisive dedicate alla natura.

Domingo, dialogando con Venuto, racconta il suo impegno, che porta avanti da anni, nella difesa di tali predatori, soprattutto dalle battute illegali di pesca che rischiano di portarli all’estinzione.