Lo scorso 8 luglio, Mediaset ha annunciato i palinsesti per la stagione 2025-2026 e grandi protagoniste saranno, ancora una volta, le fiction. Sono numerosi, infatti, i titoli molto attesi che andranno in onda, prossimamente, sul Biscione.

Mediaset 2025-2026 fiction, l’attesa per I Cesaroni

La fiction più attesa della stagione 2025-2026 di Mediaset è, senza dubbio, I Cesaroni.

La nuova stagione della serie, in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014, è stata annunciata numerose settimane fa. Durante la presentazione dell’offerta televisiva, l’Amministratore delegato dell’emittente Pier Silvio Berlusconi ha confermato che, prossimamente, andranno in onda i nuovi appuntamenti.

Confermatissimo, nel ruolo di protagonista, Claudio Amendola, che interpreta Cesare Cesaroni, che ha il compito di salvare la bottiglieria di famiglia. Al suo fianco le new entry Lucia Ocone e Ricky Memphis.

Le altre conferme

Fra il 2025-2026, poi, sulla rete ammiraglia di Mediaset sono proposte le nuove stagioni di varie fiction di successo. In primis di Buongiorno, mamma!, la cui terza stagione è incentrata ancora una volta sulle vicissitudini di Guido e Anna, ovvero Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Terza stagione anche per Viola come il mare, fiction poliziesca che, come in passato, esordirà prima in streaming, su Mediaset Infinity. Atteso, nel titolo, un nuovo protagonista maschile, ovvero Rodrigo Guirao, che affiancherà la confermata Francesca Chillemi.

Infine, su Canale 5 sarà proposta la seconda stagione di Vanina Un vicequestore a Catania, serie tv poliziesca con al centro le indagini di Vanina Guarrasi, che ha il volto di Giusy Buscemi.

Mediaset 2025-2026 fiction, le novità

Pier Silvio Berlusconi, snocciolando i palinsesti 2025-2026 di Canale 5, si è poi soffermato sulle nuove fiction che debutteranno prossimamente. C’è, in primis, Il Don, che racconta la vita di Don Giuseppe, un prete di periferia con un passato da pugile. Non è stato ancora scelto l’attore protagonista.

Marco Bocci, invece, è il protagonista di Alex Bravo Poliziotto a modo suo, composta da sei prime serate. Gradito ritorno alla serialità è quello di Sabrina Ferilli, ovvero Virginia di A Testa Alta. Il personaggio principale è una stimata preside, la cui vita cambia per sempre dopo la divulgazione di un video che la ritrae in intimità con un uomo che non è suo marito.

Anna Valle, invece, è Vittoria in Una nuova vita, accusata ingiustamente di aver ucciso il marito e disposta a tutto pur di riuscire a dimostrare la propria innocenza e recuperare il rapporto con il figlio. Titolo nuovo nell’offerta Mediaset è Colpa dei sensi, che verte intorno ad una misteriosa morte ed alle relazioni sentimentali fra Laura (Anna Safroncik), Enrico (Tommaso Basili) e Davide (Gabriel Garko). Infine, spazio a Erica, fiction nella quale Vanessa Incontrada è una scrittrice coinvolta, suo malgrado, in un omicidio.