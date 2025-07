Il mio posto è qui, diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, è un film drammatico del 2024 ambientato nella Calabria rurale del dopoguerra. Tratto dal romanzo omonimo di Porto, il film racconta una storia di emancipazione femminile e amicizia in un contesto dominato da pregiudizi e convenzioni sociali. È disponibile in esclusiva su Paramount+ e ha una durata di 110 minuti.

Regia, produzione e protagonisti del film Il mio posto è qui

Daniela Porto e Cristiano Bortone dirigono il film. Essi, infatti, hanno adattato il romanzo della stessa Porto. La produzione, invece, è di Orisa Produzioni e Goldkind Filmproduktion. Il progetto, inoltre, ha ricevuto il sostegno di diverse istituzioni.

I protagonisti principali della storia sono:

Ludovica Martino , nel ruolo di Marta, una ragazza madre costretta a un matrimonio.

, nel ruolo di Marta, una ragazza madre costretta a un matrimonio. Marco Leonardi , che interpreta Lorenzo, un sagrestano omosessuale e mentore.

, che interpreta Lorenzo, un sagrestano omosessuale e mentore. Anna Maria De Luca , nel ruolo di Dora.

, nel ruolo di Dora. Francesco Aricò , che interpreta Michele.

, che interpreta Michele. Altri attori completano il cast con ruoli di supporto.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film in Calabria. Ha usato, infatti, il borgo storico di Gerace. Gli interni, invece, sono stati ricostruiti in Puglia. Tra le location, quindi, ci sono Fasano e Gioia del Colle. Le riprese si sono svolte nel marzo 2023. La scenografia, inoltre, ha ricreato un villaggio contadino degli anni ’40.

Trama del film Il mio posto è qui

La trama segue Marta, una giovane donna incinta. La sua famiglia, quindi, le impone un matrimonio riparatore. Marta, però, incontra Lorenzo. Egli è un sagrestano colto e omosessuale. Tra i due, perciò, nasce un’amicizia profonda. Lorenzo, infatti, la incoraggia a studiare. La spinge a frequentare corsi per dattilografe. In questo modo, la aiuta a immaginare una vita diversa. Il film, quindi, racconta il suo percorso verso l’autodeterminazione.

Spoiler finale

Nel finale, Marta prende una decisione radicale. Rifiuta, infatti, il matrimonio riparatore. Sceglie, perciò, di crescere da sola suo figlio. La sua scelta è un atto di ribellione. È, inoltre, un gesto d’amore e dignità. Il film, quindi, si chiude con Marta che trova il suo posto. Non come moglie imposta, ma come donna libera.

Cast completo del film Il mio posto è qui

Il cast del film unisce interpreti giovani e veterani. Essi, infatti, restituiscono con autenticità le sfumature emotive. La loro recitazione, quindi, rende credibile ogni scelta dei personaggi.