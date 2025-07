Esordisce con la prima puntata in onda oggi, martedì 15 luglio, Fire Country 3. La serie tv, che segue un gruppo di detenuti alle prese con il programma di prevenzione antincendi, è proposta, in prima visione in chiaro, su Rai 4.

Fire Country 3 prima puntata, regista e dove è girata

Realizzata dalle Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, il titolo è creato da Max Thieriot, Tony Phelan e Joan Rater.

La terza stagione ha debuttato, negli Stati Uniti, ad ottobre dello scorso anno. Il capitolo è composto da venti appuntamenti, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 4, rete visibile sul canale 21 del digitale terrestre, ne propone tre alla settimana.

Coloro che hanno firmato la sceneggiatura sono Tia Napolitano, Anupam Nigam, Barbara Kaye Friend, India Gurley, Jen Kley e Joe Hortua. La regia, invece, è di Bill Purple, Gonzalo Amat, Diane Farr, Nicole Rubio e Mark Tonderai. Le riprese si sono svolte in California.

Fire Country 3 prima puntata, la trama

Mai come nella terza stagione di Fire Country, al via con la prima puntata il 15 luglio, è centrale il personaggio di Bode. Il protagonista, infatti, deve affrontare il percorso, ricco di difficoltà, che segue la sua scarcerazione. Bode ha scontato la condanna per la quale era in carcere ed ora deve fare i conti con il ritorno alla normalità.

Ciò significa che, per lui, è giunto il momento di affrontare un problema comune a molti detenuti che hanno prestato servizio nei vigili del fuoco: non essere ufficialmente riconosciuto come pompiere.

Spoiler finale

Intanto, in Fire Country 3, la storia con Gabriela si fa sempre più complessa e il matrimonio della donna rende ancora più difficile il rapporto con Bode. Nella prima puntata si svolgono le nozze fra la donna e Diego, ma un grave imprevisto interrompe la cerimonia. Nella zona è avvenuto un incidente aereo, con un elicottero che è precipitato al suolo. Lo schianto, inoltre, ha causato un grande incendio. I pompieri devono intervenire subito per cercare di arginare i danni e salvare le persone coinvolte.

Fire Country 3 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Fire Country, al via il 15 luglio su Rai 4.