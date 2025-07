L’uomo dal fiore in bocca, diretto da Gabriele Lavia, è un film drammatico italiano del 2021 tratto dall’omonimo atto unico di Luigi Pirandello. In onda su Rai 5, ha una durata di 73 minuti e si svolge interamente in una stazione ferroviaria siciliana, dove due uomini si confrontano sul senso della vita e della morte.

Regia, produzione e protagonisti del film L’uomo dal fiore in bocca

Gabriele Lavia dirige il film. Egli, inoltre, cura anche la sceneggiatura. La produzione, invece, è italiana. Ha ricevuto, infatti, il supporto di One More Pictures. Ha usato, infine, tecnologie digitali avanzate per fondere teatro e cinema.

I protagonisti principali della storia sono:

Gabriele Lavia , nel ruolo de L’uomo dal fiore in bocca, un condannato da una malattia.

, che interpreta Il pacifico avventore, un uomo in attesa del treno. Rosa Palasciano, nel ruolo della Donna misteriosa, una figura enigmatica.

Dove è stato girato?

Il film è ambientato in una stazione ferroviaria siciliana. Questa, però, è surreale. La produzione, infatti, l’ha ricostruita con scenografie teatrali. Ha usato, inoltre, effetti visivi digitali. La sala d’attesa, quindi, è gigantesca e deserta. Essa, infatti, simboleggia uno spazio mentale sospeso.

Trama del film L’uomo dal fiore in bocca

La trama segue l’incontro tra due uomini. Essi si trovano, infatti, nella sala d’attesa di una stazione. Il primo è affetto da una malattia terminale. Il secondo, invece, ha perso il treno. La loro conversazione, quindi, si trasforma in un dialogo esistenziale. L’uomo malato, infatti, riflette sulla futilità della vita. Parla, inoltre, della sua ossessione per la morte. Una donna, infine, osserva da fuori, aggiungendo mistero.

Spoiler finale

Nel finale, l’uomo malato scompare nel buio. Lascia, quindi, l’avventore solo con le sue domande. Il film, perciò, non offre risposte. Invita, invece, lo spettatore a interrogarsi. Si riflette, infatti, sul senso dell’esistenza e sulla paura della fine.

Cast completo del film L’uomo dal fiore in bocca

Il cast è essenziale. Rispecchia, infatti, la natura teatrale dell’opera.