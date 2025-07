Domenica 27 luglio, Canale 5 manda in onda un nuovo appuntamento de La Notte nel Cuore. Prosegue, dunque, la programmazione tv della soap opera, al via come di consueto a partire dalle ore 21:25.

La Notte nel Cuore 27 luglio, regista e dove è girata

La Notte nel Cuore è una produzione originale della Turchia. Nel paese si sono svolte anche le riprese, che si sono concentrate soprattutto nella regione Cappadocia.

La società che ha curato la realizzazione del titolo è la TIMS Production. Colui che ha scritto la sceneggiatura è Yildiz Tunc. La regia, invece, è curata da Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta.

Continuano ad essere molto positivi gli ascolti della serie. La puntata dello scorso 20 luglio, infatti, ha tenuto compagnia a 2 milioni di telespettatori, per una share del 17,04% di share.

La Notte nel Cuore 27 luglio, la trama

Nel corso de La Notte nel Cuore di oggi, Hikmet convoca tutte le domestiche che lavorano nella villa e sottolinea che è lei a comandare. Ramazan, nel frattempo, rivela ad Enise che Samet gli aveva dato l’ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve. La donna, allora, la va a cercare. Non appena la donna le trova, le porta a casa di Zehra, sua sorella. Una volta lì, racconta a loro che anche lei ha abbandonato Villa Sansalan.

Spoiler finale

Nella puntata, Nuh e Melek danno fuoco alla stalla in cui erano tenuti prigionieri e vanno a vivere con Tahsin. Intanto, Cihan e Samet vogliono scoprire chi è l’uomo potente che sta manovrando i due gemelli.

Intanto, le foto di Cihan e Melek che si baciano vengono pubblicate online e ben presto scoppia uno scandalo. Samet, per cercare di salvare la situazione, suggerisce a Cihan di tenere una conferenza stampa insieme a Sevilay direttamente dal loro albergo. Infine, Nihayet non accetta il fatto che Sumru abbia tagliato i ponti con la famiglia Sansalan. Da questo momento in poi, Sumru può fare il conto solamente su Enise.

La Notte nel Cuore 27 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte nel Cuore, in onda con un nuovo appuntamento su Canale 5 nella prima serata di domenica 27 luglio e visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.