Perry Mason Elisir di morte, dal titolo originale The Case of the Skin-Deep Scandal, è un film giallo statunitense del 1993 diretto da Christian I. Nyby II, parte della celebre serie di TV movie dedicati al leggendario avvocato Perry Mason. In onda su Top Crime, ha una durata di 91 minuti e si svolge principalmente a Denver, Colorado, tra laboratori cosmetici, aule di tribunale e ambienti d’élite.

Regia, produzione e protagonisti del film Perry Mason Elisir di morte

Christian I. Nyby II dirige il film. Invece, Robert Schlitt firma la sceneggiatura. La produzione, inoltre, è di Dean Hargrove Productions e altre storiche case televisive americane.

I protagonisti principali della storia sono:

Raymond Burr, nel ruolo di Perry Mason, l'avvocato difensore.

Barbara Hale, che interpreta Della Street, la sua segretaria e assistente.

William R. Moses, nel ruolo di Ken Malansky, un giovane avvocato investigatore.

Morgan Fairchild, che interpreta Alana Westbrook, un'imprenditrice cosmetica.

, che interpreta Alana Westbrook, un’imprenditrice cosmetica. Patrick O’Neal, nel ruolo di Arthur Westbrook, il marito accusato.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film a Denver, Colorado. Ha usato, infatti, ambientazioni interne per ricreare laboratori e uffici. Le scene in aula, invece, si svolgono in tribunali locali. Infine, alcune riprese esterne mostrano scorci della città.

Trama del film Perry Mason Elisir di morte

La trama segue Alana Westbrook. Lei, infatti, sta per lanciare una crema antirughe rivoluzionaria. Dopo un furto, decide di custodire la formula in cassaforte. La sera del suo compleanno, però, viene uccisa. La polizia, quindi, arresta suo marito Arthur. Perry Mason, vecchio amico dell’accusato, abbandona la pesca. Decide, infatti, di difenderlo. Con l’aiuto di Ken e Della, indaga tra collaboratori ambigui. Il caso, perciò, si complica. Emergono, infatti, intrighi personali e professionali.

Spoiler finale

Nel finale, Perry Mason smaschera il vero colpevole in aula. Usa, infatti, una prova chiave legata alla formula rubata. Arthur, quindi, viene assolto. Perry, infine, chiude il caso con eleganza. È pronto, così, a tornare alla sua canna da pesca.

Cast completo del film Perry Mason Elisir di morte

Il cast del film unisce attori iconici del mondo televisivo americano, rendendo la narrazione solida e coinvolgente.