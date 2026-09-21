La sala professori è un film drammatico tedesco del 2023, diretto da İlker Çatak, in onda su Rai 5. Il titolo originale è Das Lehrerzimmer. La protagonista è Leonie Benesch, nel ruolo dell’insegnante Carla Nowak.

Un furto apparentemente piccolo mette in crisi una scuola e porta adulti, studenti e famiglie a schierarsi. Carla vuole difendere i ragazzi da un’indagine sommaria, ma la sua ricerca della verità apre un conflitto che finisce per travolgere anche lei.

Regia, produzione e protagonisti del film La sala professori

La regia è di İlker Çatak, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Johannes Duncker. Il film è prodotto da if… Productions con la partecipazione di ZDF e ARTE. Il produttore è Ingo Fliess.

La fotografia di Judith Kaufmann usa gli spazi chiusi della scuola per aumentare la pressione sui personaggi. Il montaggio è di Gesa Jäger; le musiche sono di Marvin Miller. La durata è di circa 98 minuti.

Leonie Benesch interpreta Carla Nowak, insegnante nuova nell’istituto e convinta di poter agire con correttezza. Leonard Stettnisch è Oskar Kuhn, il suo allievo più brillante; Eva Löbau è Friederike Kuhn, madre di Oskar e dipendente della scuola. Il loro rapporto diventa il centro emotivo del film.

Dove è stato girato?

La sala professori è stato girato ad Amburgo, in Germania. La lavorazione è durata ventisette giorni e si è svolta soprattutto in un edificio scolastico dismesso, destinato alla demolizione.

La scelta di concentrare le riprese quasi sempre nello stesso complesso scolastico è essenziale per il racconto. Corridoi, aule, sala professori, palestra e spazi di servizio diventano un piccolo sistema chiuso nel quale qualunque gesto può essere osservato, interpretato e giudicato.

Il film non indica con precisione una città nella finzione. Amburgo offre quindi un ambiente concreto, ma la scuola viene presentata come un luogo riconoscibile in qualsiasi contesto: una comunità regolata da procedure che può perdere rapidamente la capacità di ascoltare le persone.

Trama del film La sala professori

Carla Nowak insegna matematica ed educazione fisica in una scuola media. Da qualche tempo spariscono soldi e piccoli oggetti dalla sala professori. Alcuni docenti decidono di interrogare gli studenti e mettono sotto pressione anche Ali, ragazzo di origine turca trovato con una somma di denaro.

Carla considera quel metodo ingiusto e cerca una strada diversa. Lascia il proprio computer acceso nella sala professori, con una videocamera nascosta, per capire chi prenda il denaro. Le immagini mostrano una persona con una camicetta riconoscibile e il sospetto ricade su Friederike Kuhn, addetta amministrativa e madre di Oskar.

La donna nega tutto e contesta il modo in cui Carla ha ottenuto il video. La preside Dr. Bettina Böhm sospende Kuhn e coinvolge la polizia, mentre Carla avrebbe voluto evitare un’escalation. Il caso esce dalla sala professori e investe genitori, colleghi e giornalino scolastico.

Oskar, fino a quel momento uno degli alunni più capaci e riservati di Carla, subisce le conseguenze dell’accusa alla madre. Si sente umiliato, perde fiducia negli adulti e reagisce con rabbia. Carla resta bloccata tra l’idea di aver cercato la verità e la consapevolezza di aver contribuito a isolare un ragazzo che voleva proteggere.

Spoiler finale

Il finale non stabilisce definitivamente la colpevolezza di Friederike Kuhn. La sua camicetta e il denaro trovato non trasformano il video in una prova inattaccabile, e il film lascia che il dubbio resti aperto. Il punto non è offrire una soluzione investigativa rassicurante, ma mostrare l’effetto del sospetto su tutti i rapporti.

Oskar viene sospeso e, durante una crisi, colpisce Carla alla testa con il suo computer portatile. Poco dopo si barrica nella classe tenendo con sé il cubo di Rubik. La polizia entra nell’istituto e lo porta via, mentre Carla osserva impotente la scena.

Nell’ultima sequenza Carla torna in aula e si siede accanto a Oskar. Il ragazzo è ancora presente, silenzioso e ostinato nel tentativo di risolvere il cubo. Non c’è riconciliazione esplicita né una risposta sul furto: la docente sceglie però di restare vicino all’alunno, riconoscendo che nessuna procedura ha saputo riparare il danno prodotto.

Cast del film La sala professori