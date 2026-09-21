Hamnet – Nel nome del figlio è un film drammatico storico del 2025, diretto da Chloé Zhao, in onda su Sky Cinema Uno. Il titolo originale è Hamnet ed è tratto dall’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, che ha scritto la sceneggiatura insieme alla regista.

Il film immagina la vita familiare di William Shakespeare e della moglie Agnes, detta Anne nella storia documentata, prima e dopo la morte del figlio undicenne Hamnet. Jessie Buckley e Paul Mescal interpretano Agnes e William; il lutto del bambino diventa il punto dal quale nasce, nel film, l’ispirazione per Amleto.

Regia, produzione e protagonisti del film Hamnet – Nel nome del figlio

La regia è di Chloé Zhao, che firma anche la sceneggiatura con Maggie O’Farrell. Il film è prodotto da Hera Pictures, Neal Street Productions, Amblin Entertainment e Focus Features. Fra i produttori figurano Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg e Sam Mendes.

La fotografia è di Łukasz Żal, il montaggio di Affonso Gonçalves e le musiche di Max Richter. Chloé Zhao non costruisce un ritratto biografico tradizionale del drammaturgo: lo guarda soprattutto attraverso lo sguardo di Agnes e attraverso il mondo domestico che William lascia per lavorare a Londra.

Jessie Buckley interpreta Agnes Shakespeare, donna legata alla natura e capace di leggere con lucidità le persone che ha accanto. Paul Mescal è William Shakespeare, allora ancora un giovane insegnante con ambizioni teatrali. Jacobi Jupe è Hamnet e Olivia Lynes interpreta Judith, la sorella gemella del bambino.

Dove è stato girato?

Hamnet – Nel nome del figlio è stato girato nel Regno Unito, soprattutto tra Herefordshire e Galles. Le riprese principali si sono svolte tra luglio e settembre 2024. Gran parte degli esterni rurali è stata realizzata nei dintorni del villaggio di Weobley, nell’Herefordshire.

La casa d’infanzia di Agnes, chiamata Hewlands nel film, corrisponde a Cwmmau Farmhouse, proprietà seicentesca nella campagna dell’Herefordshire. La produzione ha usato anche boschi del Gloucestershire e vari spazi naturali delle zone di confine tra Inghilterra e Galles.

Le scene della Londra elisabettiana sono state girate soprattutto al Charterhouse di Clerkenwell. La sequenza conclusiva del teatro è stata invece ricreata su un set agli Elstree Studios, con una struttura costruita per restituire la vicinanza fisica fra Agnes, l’attore e il pubblico.

Trama del film Hamnet – Nel nome del figlio

Nell’Inghilterra del XVI secolo, il giovane William Shakespeare lavora come insegnante di latino per aiutare la famiglia. L’incontro con Agnes Hathaway, donna cresciuta vicino al bosco e considerata enigmatica dalla comunità, cambia la sua vita. William le racconta il mito di Orfeo ed Euridice, Agnes legge la sua mano e i due si innamorano.

Agnes resta incinta; lei e William si sposano e nasce la primogenita Susanna. Più tardi arrivano i gemelli Hamnet e Judith. Mentre Agnes cresce i figli a Stratford-upon-Avon, William si sposta sempre più spesso a Londra, dove prova a costruirsi una carriera come autore e uomo di teatro.

La distanza tra i coniugi non cancella il loro legame, ma modifica il peso delle responsabilità. Agnes affronta la maternità e la solitudine; William porta dentro di sé il desiderio di scrivere e l’incapacità di trovare un equilibrio fra famiglia e vocazione. Hamnet, sensibile e vicino alla gemella Judith, sogna a sua volta il teatro del padre.

Quando Judith si ammala di peste, Hamnet le resta accanto e desidera prendere il suo posto. Judith guarisce, ma è lui a contrarre la malattia. La morte del bambino spezza l’unità della famiglia e lascia Agnes e William prigionieri di un dolore che non riescono a condividere nello stesso modo.

Spoiler finale

Dopo la morte di Hamnet, William trasforma progressivamente il lutto nella scrittura di Amleto. Agnes resta a Stratford e non riesce a perdonargli la distanza; persino il trasferimento in una casa più grande non risolve ciò che si è rotto tra loro. Quando scopre dell’opera, decide di andare a Londra per assistere alla rappresentazione.

Nel finale Agnes guarda in teatro il giovane attore che interpreta Amleto, interpretato da Noah Jupe, fratello nella vita di Jacobi Jupe. Il personaggio sul palco le restituisce il volto e la presenza del figlio perduto. Durante la scena della morte, Agnes tende la mano verso l’attore e il gesto viene ripreso dal pubblico; poi lei vede Hamnet sorriderle prima di svanire.

Il film termina con Agnes che riesce a incontrare nuovamente William con lo sguardo e con la mano. Non è un ritorno indietro né la cancellazione del dolore: la conclusione suggerisce che l’arte abbia dato una forma condivisibile a una perdita rimasta per anni senza parole. Hamnet non torna, ma la sua memoria vive nella tragedia e nel ricongiungimento emotivo dei genitori.

Cast del film Hamnet – Nel nome del figlio