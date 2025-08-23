Arriva un nuovo capitolo della saga. La casa tra le montagne: L’ape regina (Daheim in den Bergen: Die Bienenkönigin) è un film drammatico tedesco. È una produzione del 2021. Andrà in onda su La5 il 25 agosto 2025. Ambientato tra le Alpi bavaresi, il film racconta una storia toccante. Parla di una donna malata terminale. Lei vuole trascorrere i suoi ultimi giorni nella sua fattoria, tra le sue api. Attorno a lei, intanto, si intrecciano conflitti familiari, segreti e nuove speranze di rinascita.

Regia, produzione e protagonisti del film La casa tra le montagne: L’ape regina

Markus Imboden firma la regia. Lui è un autore svizzero noto. Ha lavorato su molte produzioni televisive tedesche. La produzione, inoltre, è di Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. È stata trasmessa in origine da ARD. Le riprese si sono svolte in Germania. I protagonisti sono Catherine Bode, Theresa Scholze, Thomas Unger e Matthi Faust. Loro interpretano personaggi coinvolti in una complessa rete di relazioni familiari.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film in Germania. Si è concentrata nella regione dell’Allgäu. Si trova tra le montagne della Baviera. Le location alpine, le fattorie e gli interni rustici creano un’atmosfera autentica. Questa, infatti, è perfetta per la narrazione.

Trama del film La casa tra le montagne: L’ape regina

Martha è un’anziana contadina. È malata terminale di cancro. Decide, quindi, di restare fino all’ultimo nella sua fattoria. Vuole essere circondata dalle sue amate api. Marie si prende cura di lei con affetto. Decide, inoltre, di contattare il figlio di Martha, Leonard. Spera che possa salutarla per l’ultima volta. Nel frattempo, però, la tensione sale. Georg e Florian, infatti, sono due fratelli. Sono in profondo conflitto per l’eredità della fattoria. Le loro scelte li portano a un duro confronto. Anche Lisa, compagna di Florian, affronta un momento difficile. Infatti, è costretta a un compromesso con il suo capo Kendrich. Rischia di perdere la sua abilitazione da avvocato. Infine, una notizia cambia tutto: Lisa scopre di essere incinta. Allo stesso tempo, Karl propone un nuovo progetto. Vuole ristrutturare la fattoria per riportarla alle sue radici.

Spoiler finale

Nel finale, Martha muore serenamente. Si spegne nella sua casa tra le montagne. È circondata da chi l’ha amata. Marie e Leonard, intanto, si riavvicinano. Georg e Florian, invece, ritrovano finalmente l’armonia perduta. Lisa, incinta, accetta il cambiamento. Guarda, quindi, al futuro con nuova speranza. Karl avvia i lavori. Trasformerà la fattoria in un luogo di accoglienza e memoria. La famiglia, alla fine, si ricompone. La casa tra le montagne torna a essere un simbolo di unione e rinascita.

Cast completo del film La casa tra le montagne: L’ape regina

Infine, il cast del film è composto da attori tedeschi molto amati, noti per il loro lavoro in film e serie TV drammatiche.