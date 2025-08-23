La casa tra le montagne L’ape regina film La5
La casa tra le montagne L’ape regina: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su La5

Riccardo Chiaravalli
23 Agosto 2025 3 Minuti di lettura
Arriva un nuovo capitolo della saga. La casa tra le montagne: L’ape regina (Daheim in den Bergen: Die Bienenkönigin) è un film drammatico tedesco. È una produzione del 2021. Andrà in onda su La5 il 25 agosto 2025. Ambientato tra le Alpi bavaresi, il film racconta una storia toccante. Parla di una donna malata terminale. Lei vuole trascorrere i suoi ultimi giorni nella sua fattoria, tra le sue api. Attorno a lei, intanto, si intrecciano conflitti familiari, segreti e nuove speranze di rinascita.

Una scena del film La casa tra le montagne L'ape regina, con Marie (Catherine Bode) e Lisa (Theresa Scholze) in un intenso confronto emotivo.

Regia, produzione e protagonisti del film La casa tra le montagne: L’ape regina

Markus Imboden firma la regia. Lui è un autore svizzero noto. Ha lavorato su molte produzioni televisive tedesche. La produzione, inoltre, è di Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. È stata trasmessa in origine da ARD. Le riprese si sono svolte in Germania. I protagonisti sono Catherine Bode, Theresa Scholze, Thomas Unger e Matthi Faust. Loro interpretano personaggi coinvolti in una complessa rete di relazioni familiari.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film in Germania. Si è concentrata nella regione dell’Allgäu. Si trova tra le montagne della Baviera. Le location alpine, le fattorie e gli interni rustici creano un’atmosfera autentica. Questa, infatti, è perfetta per la narrazione.

Uno scorcio panoramico delle Alpi bavaresi nell'Allgäu, la suggestiva location del film La casa tra le montagne L'ape regina.

Trama del film La casa tra le montagne: L’ape regina

Martha è un’anziana contadina. È malata terminale di cancro. Decide, quindi, di restare fino all’ultimo nella sua fattoria. Vuole essere circondata dalle sue amate api. Marie si prende cura di lei con affetto. Decide, inoltre, di contattare il figlio di Martha, Leonard. Spera che possa salutarla per l’ultima volta. Nel frattempo, però, la tensione sale. Georg e Florian, infatti, sono due fratelli. Sono in profondo conflitto per l’eredità della fattoria. Le loro scelte li portano a un duro confronto. Anche Lisa, compagna di Florian, affronta un momento difficile. Infatti, è costretta a un compromesso con il suo capo Kendrich. Rischia di perdere la sua abilitazione da avvocato. Infine, una notizia cambia tutto: Lisa scopre di essere incinta. Allo stesso tempo, Karl propone un nuovo progetto. Vuole ristrutturare la fattoria per riportarla alle sue radici.

Spoiler finale

Nel finale, Martha muore serenamente. Si spegne nella sua casa tra le montagne. È circondata da chi l’ha amata. Marie e Leonard, intanto, si riavvicinano. Georg e Florian, invece, ritrovano finalmente l’armonia perduta. Lisa, incinta, accetta il cambiamento. Guarda, quindi, al futuro con nuova speranza. Karl avvia i lavori. Trasformerà la fattoria in un luogo di accoglienza e memoria. La famiglia, alla fine, si ricompone. La casa tra le montagne torna a essere un simbolo di unione e rinascita.

La famiglia riunita nel finale del film La casa tra le montagne L'ape regina, simbolo di pace e rinascita.

Cast completo del film La casa tra le montagne: L’ape regina

Infine, il cast del film è composto da attori tedeschi molto amati, noti per il loro lavoro in film e serie TV drammatiche.

  • Catherine Bode: Marie Huber
  • Theresa Scholze: Lisa Huber
  • Thomas Unger: Georg Leitner
  • Matthi Faust: Florian Leitner
  • Christoph M. Ohrt: Kendrich
  • Judith Toth: Martha
  • Nadja Sabersky: Fritzi
  • Gertrud Roll: Rosa
  • Patrick Fernandez: Leonard
  • Robin Sondermann: Karl
  • Felix Hellmann: Sebastian
  • Sophie Beck: Clara
  • Karl Knaup: Ludwig
  • Karin Engelhard: Inge

Riccardo Chiaravalli

Ho 30 anni, sono laureato in legge ed esercito la professione. Sono appassionato di tv e delle serie statunitensi basate sui legal drama.

