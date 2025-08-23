Sabato 23 agosto prende il via, con la prima giornata, il campionato di Serie A 2025-2026. Il massimo torneo calcistico del nostro paese è composto, come sempre, da dieci partite. Esse sono trasmesse in diretta e in esclusiva solamente su DAZN. Tre match per turno, inoltre, sono visibili anche sulle reti Sky.

Serie A 2025-2026 prima giornata, gli anticipi del sabato con Roma, Milan e Napoli

La prima giornata di Serie A 2025-2026 parte il sabato, quando si svolgono quattro anticipi. Ad aprire il campionato, dalle 18:30, c’è il Napoli. La squadra campione d’Italia, guidata da Antonio Conte, affronta, in trasferta, la neopromossa Sassuolo, che si candida ad essere una delle scommesse della stagione. La visione è garantita solamente su DAZN, proprio come avviene anche per l’altro appuntamento delle 18:30, ovvero quello fra il Genoa e il Lecce.

Alle 20:45 si svolge già il primo big match della stagione. Allo Stadio Olimpico la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, quinta lo scorso anno, sfida il Bologna, che da alcune stagioni è stabilmente in lotta per la qualificazione alle competizione europee. Il faccia a faccia apre la giornata per Sky. In contemporanea, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri debutta a San Siro contro la neopromossa Cremonese.

Gli incontri di domenica e lunedì

Il calendario di Serie A 2025-2026 continua domenica 24 agosto. Alle 18:30, dalla Unipol Domus, il Cagliari di Fabio Pisacane debutta contro la Fiorentina di Stefano Pioli. In contemporanea, anche su Sky, si svolge l’incontro fra il Como, che dopo l’importante sessione di calciomercato ambisce ad essere una delle protagoniste della stagione, e la Lazio del rientrante Maurizio Sarri.

Alle 20:45, l’Atalanta di Ivan Juric sfida il Pisa, al ritorno nella massima serie dopo 34 anni di distanza. Alla stessa ora, la Juventus cerca di esordire con una vittoria ai danni del Parma. Infine, il lunedì, alle 18:30 l’Udinese lancia la sfida all’Hellas Verona, mentre alle 20:45 sia Sky che DAZN trasmettono, ai propri abbonati, il match fra l’Inter, seconda classificata nella seconda stagione, ed il Torino.

Serie A 2025-2026 prima giornata, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da DAZN in vista della prima giornata di Serie A 2025-2026.

Sassuolo-Napoli: Pardo e Stramaccioni;

Pardo e Stramaccioni; Genoa-Lecce: Mancini;

Mancini; Roma-Bologna: Buscaglia e Giaccherini;

Buscaglia e Giaccherini; Milan-Cremonese: Mastroianni e Ambrosini;

Mastroianni e Ambrosini; Cagliari-Fiorentina: Giustiniani e Budel;

Giustiniani e Budel; Como-Lazio: Testoni e Bazzani;

Testoni e Bazzani; Juventus-Parma: Pardo e Marcolin;

Pardo e Marcolin; Atalanta-Pisa: Santi e Hernanes;

Santi e Hernanes; Udinese-Hellas Verona: Farina;

Farina; Inter-Torino: Mancini e Giaccherini.

Queste, invece, le voci individuate da Sky in occasione del primo turno di campionato.