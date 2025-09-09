Le ombre della memoria è il film thriller psicologico del 2024, che Alicia K. Harris dirige e che andrà in onda su TV8 il 9 settembre 2025 alle 13:45. In particolare, si tratta di una storia di amnesia, manipolazione e verità nascoste, ambientata in una quotidianità domestica che, di conseguenza, si trasforma in una trappola mentale.

Regia, produzione e protagonisti del film Le ombre della memoria

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Alicia K. Harris, un’autrice canadese attenta ai temi dell’identità e del trauma. Invece, Champlain Media cura la produzione, con sede in Canada, in collaborazione con Lifetime Television. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che scava nel lato oscuro dei legami familiari ci sono Rayisa Kondracki, James Gilbert, Victoria Baldesarra e Isabelle Ellis.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in Canada, e più precisamente tra le città di Toronto e Hamilton, effettuando riprese in ambienti domestici, ospedali e quartieri residenziali. Di conseguenza, le location contribuiscono a creare un’atmosfera claustrofobica e ambigua, perfetta per il tono della pellicola.

Trama del film Le ombre della memoria

Analizzando la trama, la storia si concentra su Mia Keller (Rayisa Kondracki), una celebre scrittrice romantica che si risveglia in ospedale dopo un grave incidente d’auto. Tuttavia, soffre di amnesia totale: infatti, non ricorda suo marito Jesse (James Gilbert), sua figlia Madison (Victoria Baldesarra) né la propria identità. Di conseguenza, una volta tornata a casa, Mia avverte delle crepe nella sua realtà: Jesse le sembra troppo perfetto, Madison è distante, e nei suoi sogni appare Angela (Isabelle Ellis), una figlia che nessuno ha mai menzionato. Pertanto, inizia un’indagine personale che la porta a dubitare di tutto, perfino di sé stessa. A ogni flashback, quindi, Mia si avvicina a una verità che nessuno vuole che scopra.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Angela si rivela reale: è la figlia scomparsa che Mia aveva rimosso dalla memoria. Infatti, la sua sparizione è legata a un trauma familiare che Jesse ha cercato di nascondere. A questo punto, Mia affronta il marito e riesce a liberarsi dalla sua manipolazione, recuperando così la propria identità e il legame con Angela. In definitiva, il racconto si chiude con Mia che scrive un nuovo romanzo, ispirato alla sua storia, mentre Madison e Angela si riavvicinano.

Cast completo del film Le ombre della memoria

Per concludere, il cast riunisce attori canadesi in ruoli intensi e ambigui, perfetti per un thriller psicologico.