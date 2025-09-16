Il coraggio di Blanche è il film dramma psicologico francese del 2023. È diretto da Valérie Donzelli. Andrà in onda su Rai3 il 16 settembre 2025 alle 21:20. Questa pellicola è un adattamento del romanzo L’amour et les forêts di Éric Reinhardt. Racconta la discesa emotiva di una donna. Una donna intrappolata in una relazione tossica. Il tutto tra amore, paura e una difficile ma necessaria rinascita.

Regia, produzione e protagonisti del film Il coraggio di Blanche

La regia è firmata da Valérie Donzelli. Ha curato la sceneggiatura insieme a Audrey Diwan. La produzione è di Rectangle Productions e France 2 Cinéma. Con loro c’è anche Les Films de Françoise. Hanno tutti sede in Francia. I protagonisti principali sono Virginie Efira e Melvil Poupaud. E anche Dominique Reymond e Virginie Ledoyen. Il racconto mescola thriller, dramma e romanticismo.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Francia. Le riprese si sono svolte tra le città di Caen, Metz e Nancy. Hanno utilizzato anche ambienti scolastici e foreste. Le location contribuiscono a creare un’atmosfera claustrofobica. E anche molto intima. Riflettono perfettamente lo stato psicologico della protagonista.

Trama del film Il coraggio di Blanche

Analizzando la trama, la storia si concentra su Blanche Renard. Lei, infatti, incontra Grégoire Lamoureux. E si convince di aver trovato l’uomo della sua vita. Di conseguenza, dopo un corteggiamento rapido e appassionato, si trasferisce con lui. Vanno a vivere a Metz. Si allontana, quindi, dalla sua famiglia e dalla sorella gemella Rose. Ben presto, però, Blanche scopre la verità. Grégoire, infatti, è un uomo possessivo e manipolatore. La isola, peraltro, da tutto e da tutti. Soffocata dalla gelosia e dal controllo, quindi, Blanche tenta di ritrovare sé stessa. Ma ogni suo gesto di ribellione, purtroppo, scatena nuove violenze psicologiche. In segreto, pertanto, si iscrive a un sito di incontri. E vive, inoltre, una breve fuga d’amore in una casa nella foresta. Grégoire, tuttavia, scopre tutto. E la sottopone, di conseguenza, a interrogatori ossessivi e umilianti.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Blanche sviene a scuola. E, di conseguenza, viene ricoverata dopo un abuso di farmaci. Durante la degenza, peraltro, Grégoire continua a tormentarla. Ma Blanche, finalmente, trova il coraggio di denunciare. Infatti, con l’aiuto della sua avvocata e della sorella Rose, riesce a liberarsi. Si libera, quindi, dalla spirale di violenza in cui era intrappolata. In definitiva, l’opera si chiude con Blanche che cammina da sola nella foresta. Un’immagine, questa, che simboleggia la sua libertà e la sua rinascita.

Cast completo del film Il coraggio di Blanche

Il cast riunisce interpreti francesi di grande intensità. Recitano in ruoli profondi e molto drammatici.