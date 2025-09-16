Rebel Royals un’improbabile storia d’amore film Netflix
Rebel Royals un’improbabile storia d’amore film, trama, cast, finale, dove è girato il film in streaming su Netflix

Angela Grimaldi
16 Settembre 2025
Rebel Royals: un’improbabile storia d’amore è il film documentario romantico del 2025. Lo dirige Rebecca Chaiklin. È disponibile in streaming su Netflix. Questa pellicola racconta una storia d’amore fuori dagli schemi. Una storia tra un membro della famiglia reale e una giovane attivista americana. Il tutto in un intreccio di protocollo, ribellione e sentimento.

I due protagonisti, Lana McCall e il Principe Theo, in una foto che ritrae la loro storia d'amore non convenzionale.

Regia, produzione e protagonisti del film Rebel Royals un’improbabile storia d’amore

La regia è firmata da Rebecca Chaiklin. Lei è nota per il successo di Tiger King. La produzione è curata da Netflix Studios. Ha sede negli Stati Uniti. Collabora con Chaiklin Films. I protagonisti principali sono Lana McCall e Prince Theo of Kent. Con loro ci sono anche Marina Sirtis e Daniel Kaluuya. La narrazione mescola realtà e romanticismo.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in diverse città. Le riprese si sono svolte tra Londra, New York e Copenaghen. Hanno utilizzato anche castelli inglesi e quartieri urbani. E anche diversi centri sociali. Le location riflettono il contrasto tra due mondi. Il mondo aristocratico e quello attivista. Creano così un’estetica visiva ricca di contrasti.

Uno scorcio di Copenaghen, una delle location principali del lungometraggio, simbolo della nuova vita dei protagonisti.

Trama del film Rebel Royals un’improbabile storia d’amore

Analizzando la trama, la storia si concentra su Lana McCall. Lei è una giovane attivista ambientale di Brooklyn. Viene, infatti, invitata a una conferenza sul clima a Londra. Lì, peraltro, incontra Theo, un principe ribelle della famiglia reale britannica. Theo, infatti, è noto per le sue posizioni anticonformiste. E anche per aver rifiutato titoli e privilegi. Di conseguenza, tra i due nasce un’intesa immediata. La loro relazione, però, è ostacolata da diverse pressioni. Ci sono pressioni istituzionali, mediatiche e anche culturali. Lana, infatti, viene accusata di manipolazione. Mentre Theo, dal canto suo, deve scegliere. Deve decidere tra il suo dovere e il cuore. Pertanto, l’opera alterna interviste, ricostruzioni e immagini reali. Racconta, quindi, una storia d’amore che sfida ogni convenzione.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, Theo rinuncia ufficialmente ai suoi titoli. E, di conseguenza, si trasferisce con Lana a Copenaghen. Lì, infatti, fondano un centro per la giustizia climatica. La famiglia reale, purtroppo, non approva la sua scelta. Ma il pubblico, invece, li sostiene con grande affetto. In definitiva, il racconto si chiude con le immagini del loro matrimonio. Un matrimonio civile, peraltro, celebrato in un giardino urbano. Un simbolo, questo, di un amore che ha scelto la libertà.

Una scena tratta dal finale della pellicola, che mostra il matrimonio civile e informale dei due protagonisti.

Cast completo del film Rebel Royals un’improbabile storia d’amore

Il cast mescola attori e personaggi reali. Il tutto in un racconto che fonde documentario e dramma.

  • Lana McCall: sé stessa
  • Prince Theo of Kent: sé stesso
  • Marina Sirtis: madre di Theo
  • Daniel Kaluuya: narratore
  • Amara Okereke: attivista
  • Tom Hughes: consigliere reale
  • Freya Mavor: giornalista
  • Ben Hardy: fratello di Theo
  • Indira Varma: docente
  • Alex Lawther: amico di Lana
  • Sophie Cookson: portavoce di Buckingham
  • Chiwetel Ejiofor: esperto legale
  • Florence Hunt: giovane attivista
  • Riz Ahmed: ospite alla conferenza

Angela Grimaldi

Giornalista esperta delle arti dello spettacolo. Alla continua ricerca del filo rosso che unisce il grande e il piccoolo schermo.

