La ragazza del mare è il film dramma biografico del 2024. Lo dirige Joachim Rønning. Andrà in onda su Rai1. Questa pellicola racconta la straordinaria impresa di Gertrude “Trudy” Ederle. Lei fu la prima donna ad attraversare a nuoto il Canale della Manica. Lo fece nel 1926, sfidando le convenzioni di una società patriarcale. Divenne, così, un’icona dello sport femminile.

Regia, produzione e protagonisti del film La ragazza del mare

La regia è firmata da Joachim Rønning. Lui è già noto per Kon-Tiki e Pirati dei Caraibi. La sceneggiatura è di Jeff Nathanson. Si basa sul romanzo di Glenn Stout. La produzione è curata da Jerry Bruckheimer Films e Walt Disney Pictures. Hanno entrambe sede negli Stati Uniti. I protagonisti principali sono Daisy Ridley e Stephen Graham. Con loro ci sono anche Tilda Cobham-Hervey e Kim Bodnia. E anche Christopher Eccleston. Il racconto mescola sport, determinazione ed emancipazione.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in diversi paesi. Le riprese si sono svolte tra New York, Parigi, l’Inghilterra e la Bulgaria. Hanno utilizzato ambienti marini e piscine storiche. E anche diverse ricostruzioni d’epoca. Le scene ambientate nel Canale della Manica sono state girate in studio. E anche in mare aperto. Con grande attenzione alla verosimiglianza storica.

Trama del film La ragazza del mare

Analizzando la trama, la storia inizia a New York, nel 1914. Infatti, la giovane Trudy Ederle sopravvive al morbillo. Purtroppo, però, riporta danni permanenti all’udito. Successivamente, dopo aver assistito a un naufragio, sua madre Gertrude prende una decisione. Infatti, molte donne muoiono perché non sanno nuotare. Di conseguenza, decide che i suoi figli devono imparare. Trudy, quindi, si appassiona allo sport. E, insieme alla sorella Meg, entra nella Women’s Swimming Association. Lì, Charlotte Epstein le allena. Nel 1924, peraltro, Trudy partecipa alle Olimpiadi di Parigi. Ma è nel 1926 che compie la sua più grande impresa. Infatti, attraversa a nuoto il Canale della Manica. Batte, peraltro, ogni record. E diventa, quindi, la prima donna a riuscirci.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, dopo numerosi tentativi falliti, Trudy si allena duramente. Infatti, subisce anche l’ostilità dell’allenatore Jabez Wolffe. Di conseguenza, si affida a Bill Burgess e affronta la traversata. Pertanto, sfidando il freddo, le correnti e il dolore fisico, Trudy non si arrende. Raggiunge, infatti, la costa inglese dopo 14 ore e 31 minuti. Lì, peraltro, una folla in delirio la accoglie. In definitiva, l’opera si chiude con immagini d’archivio. E anche una dedica alla sua eredità nello sport femminile.

Cast completo del film La ragazza del mare

Il cast riunisce attori internazionali. Recitano in ruoli storici e molto intensi.