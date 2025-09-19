Sir Cenerentola a Mumbai film Tv2000
Sir Cenerentola a Mumbai film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Tv2000

Stefano Della Felce
19 Settembre 2025
0 Commenti

Sir Cenerentola a Mumbai è il film dramma romantico del 2018. Lo dirige Rohena Gera. Andrà in onda su Tv2000. Ambientato nella metropoli indiana di Mumbai, questa pellicola racconta una storia d’amore. Una storia delicata e proibita tra una domestica vedova e il suo datore di lavoro. Il tutto in una società rigidamente divisa per classi.

I due protagonisti, Ratna e Ashwin, in una scena del film Sir Cenerentola a Mumbai.

Regia, produzione e protagonisti del film Sir Cenerentola a Mumbai

La regia è firmata da Rohena Gera. Questa è la sua opera prima di finzione. Ha precedenti esperienze nel documentario. La produzione è curata da Inkpot Films Private Limited. Ha sede in India. Collabora con la Francia. I protagonisti principali sono Tillotama Shome e Vivek Gomber. La narrazione mescola intimità, sogni e barriere sociali.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in India. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Mumbai. Hanno utilizzato appartamenti borghesi e quartieri popolari. E anche diversi ambienti urbani. Le location riflettono il contrasto tra ricchezza e povertà. E anche quello tra modernità e tradizione.

Uno scorcio della città di Mumbai, la location principale del lungometraggio, che mostra il contrasto tra modernità e tradizione.

Trama del film Sir Cenerentola a Mumbai

Analizzando la trama, la storia si concentra su Ratna. Lei, infatti, è una giovane vedova che lavora come domestica. Lavora, in particolare, nella casa di Ashwin. Lui è il figlio di una ricca famiglia di Mumbai. Ashwin, peraltro, è appena tornato da New York. Lì, infatti, ha rinunciato a una carriera da scrittore. Lo ha fatto per seguire le aspettative familiari. Ratna, invece, pur vivendo in condizioni modeste, ha un sogno. Sogna, infatti, di diventare una stilista. E coltiva, peraltro, questa speranza con grande determinazione. Quando il matrimonio combinato di Ashwin fallisce, però, qualcosa cambia. Di conseguenza, tra i due nasce un legame profondo. Un legame, questo, fatto di rispetto e di lunghi silenzi. Ma la differenza di classe, purtroppo, e le convenzioni sociali rendono impossibile una cosa. Una relazione, infatti, vissuta alla luce del sole.

Spoiler finale

Successivamente, Ashwin regala a Ratna una macchina da cucire. Un gesto, questo, che la commuove profondamente. Quando lui, poi, le confessa i suoi sentimenti, Ratna rifiuta. È consapevole, infatti, che la loro unione sarebbe inaccettabile per la società. Di conseguenza, nel finale, Ratna lascia la casa. E inizia, quindi, a lavorare come apprendista stilista. In definitiva, l’opera si chiude con una telefonata. Ratna, infatti, chiama Ashwin e dice semplicemente “Sir?”. Lascia, quindi, aperta la possibilità di un futuro diverso.

Una scena tratta dal finale della pellicola, con la protagonista Ratna al lavoro come apprendista stilista.

Cast completo del film Sir Cenerentola a Mumbai

Il cast riunisce interpreti indiani e francesi. Recitano in ruoli delicati e molto realistici.

  • Tillotama Shome: Ratna
  • Vivek Gomber: Ashwin
  • Geetanjali Kulkarni: Laxmi
  • Rahul Vohra: Mr. Sharma
  • Ahmareen Anjum: Sabina
  • Anupriya Goenka: Anupriya
  • Dilnaz Irani: Neha
  • Divya Seth: Mrs. Sharma
  • Chandrachoor Rai: Vikas
  • Bharati Achrekar: zia di Ratna

Stefano Della Felce

Sono un grande appassionato di tv, seguo di tutto indistintamente, amo i dibattiti politici ed i programmi di informazione, ma non disdegno il gossip.

