Strike: Il baco da seta è il film thriller investigativo tratto dal romanzo di Robert Galbraith. Lui è lo pseudonimo di J.K. Rowling. Andrà in onda su Warner TV il 19 settembre 2025. Si tratta del secondo capitolo della saga di Cormoran Strike. Questa pellicola segue un’indagine nel mondo dell’editoria londinese. Un mondo dove la finzione letteraria si trasforma in un brutale omicidio.

Regia, produzione e protagonisti del film Strike Il baco da seta

La regia è firmata da Kieron Hawkes. La sceneggiatura è di Tom Edge. La produzione è curata da BBC Studios. Ha sede nel Regno Unito. Collabora con Brontë Film and Television. I protagonisti principali sono Tom Burke e Holliday Grainger. Il racconto mescola mistero, tensione e introspezione.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata nel Regno Unito. Le riprese si sono svolte principalmente a Londra. Hanno utilizzato uffici editoriali e strade residenziali. E anche diversi ambienti letterari. Le location riflettono il tono cupo e stratificato dell’indagine. Con interni claustrofobici e atmosfere urbane.

Trama del film Strike Il baco da seta

Analizzando la trama, la storia si concentra su Cormoran Strike. Lui, infatti, è un investigatore privato ed ex militare. È segnato, peraltro, fisicamente e psicologicamente dalla guerra. Un giorno, una donna di nome Leonora Quine lo ingaggia. Vuole, infatti, ritrovare suo marito Owen, uno scrittore eccentrico. Lui, peraltro, è scomparso da giorni. Di conseguenza, la pista porta a un manoscritto inedito. Si intitola Bombyx Mori.

È una satira feroce che ritrae con crudeltà diverse figure. Figure, infatti, del mondo editoriale. Quando, però, il corpo mutilato di Owen viene ritrovato, tutto cambia. È, infatti, in una messa in scena identica alla scena finale del suo libro. Pertanto, il confine tra finzione e realtà si spezza. Strike e la sua assistente Robin Ellacott, quindi, si muovono in un mondo pericoloso. Un mondo, peraltro, fatto di agenti rancorosi e scrittori falliti. E anche di vendette letterarie. Un’indagine, questa, dove la parola può davvero uccidere.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, il colpevole si rivela essere Liz Tassel. Lei, infatti, è un’agente letteraria frustrata e vendicativa. Ha ucciso, peraltro, Owen per vendetta. Una vendetta, questa, sia personale che professionale. In definitiva, Strike smaschera la verità grazie a dettagli nascosti nel manoscritto. E anche grazie alla tenacia di Robin. Lei, infatti, prende sempre più iniziativa nelle indagini. L’opera, quindi, si chiude con la coppia investigativa che rafforza il proprio legame. Mentre i fantasmi del passato, tuttavia, continuano a bussare alla loro porta.

Cast completo del film Strike Il baco da seta

Il cast riunisce attori britannici. Recitano in ruoli intensi e molto ambigui.