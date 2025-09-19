Conferenza stampa Ciao Maschio Linea Verde I Fatti Vostri Rai

Si svolge venerdì 19 settembre la conferenza stampa di presentazione di Ciao Maschio, Linea Verde e I Fatti Vostri. I primi due programmi iniziano, su Rai 1, il 20 ed il 21 settembre. Il 29 settembre, invece, debutta il terzo format, su Rai 2.

Alla conferenza stampa interviene il Direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone. Con lui ci sono i conduttori dei programmi, ovvero Nunzia De Girolamo, Giuseppe Calabrese, Fabio Gallo, Margherita Granbassi, Anna Falchi e Flavio Montrucchio.

Conferenza stampa Ciao Maschio Linea Verde I Fatti Vostri, inizia l’incontro

La conferenza stampa delle trasmissioni daytime Rai parte con le parole del Direttore. Mellone: “Questo è il secondo passo per la messa a terra dell’offerta autunno-inverno-primavera del daytime. Parto da Ciao Maschio: mesi fa ho detto alla conduttrice che aveva caratteristiche che lo rendevano adatto al sabato pomeriggio di Rai 1. Il talk apre scenari, pone domande ed affronta temi che interessano tutti. Ciò, grazie alla personalità della conduttrice, avviene con un linguaggio di intrattenimento e leggero, pur sempre andando in profondità”. Mellone svela che sono stati modificati lo studio e la struttura del format.

Su I Fatti Vostri, il Direttore racconta: “Si tratta di una certezza dei palinsesti di Rai 2. Ha la capacità di riaggiornarsi stagione dopo stagione. Quest’anno ci sono due novità: la prima è lo studio, che è posto al TV3, dove c’erano La Volta Buona e La Vita in Diretta. La seconda novità è Flavio Montrucchio, che si affianca ad Anna Falchi, che garantisce la continuità del programma e che è una delle professioniste con le quali preferisco lavorare. Montrucchio, invece, è una scommessa/certezza, sulle cui qualità sono certo e che ha ottenuto ascolti eccezionali, in estate, con Linea Verde Estate”.