Rob Peace è il film dramma biografico statunitense del 2024. Lo dirige Chiwetel Ejiofor. Andrà in onda su Sky Cinema Uno. Questa pellicola racconta la vera storia di Robert DeShaun Peace. Lui era un giovane afroamericano brillante e promettente. La sua vita è stata segnata da contraddizioni, sogni e anche tragedie.

Regia, produzione e protagonisti del film Rob Peace

La regia è firmata da Chiwetel Ejiofor. Lui è anche l’autore della sceneggiatura. È tratta dal libro The Short and Tragic Life of Robert Peace di Jeff Hobbs. La produzione è curata da Participant e altre case di produzione. Hanno tutte sede negli Stati Uniti d’America. I protagonisti principali sono Jay Will e Mary J. Blige. Con loro ci sono anche Chiwetel Ejiofor e Camila Cabello. E anche Mare Winningham. La narrazione è intensa e molto profonda.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata negli Stati Uniti. Le riprese si sono svolte tra Newark (New Jersey) e New Haven (Connecticut). Hanno ricreato fedelmente i luoghi della vita di Rob Peace. Si sono svolte anche nei pressi dell’Università di Yale. Lì, infatti, Rob ha studiato. Hanno utilizzato anche quartieri popolari. Per mostrare il contrasto tra i suoi due mondi.

Trama del film Rob Peace

Analizzando la trama, la storia si concentra su Robert Peace. Lui, infatti, è un ragazzo cresciuto a Newark. Un ambiente, questo, difficile e pericoloso. Suo padre Skeet, peraltro, è in prigione per omicidio. Tuttavia, grazie all’amore della madre Jackie e al suo grande talento, Rob ottiene una borsa di studio. Va, infatti, a studiare a Yale. Lì, peraltro, eccelle in biologia molecolare. Ma la pressione sociale, purtroppo, lo schiaccia. E anche il senso di colpa e il legame con il suo passato. Di conseguenza, lo portano a vivere una doppia vita. Studente modello di giorno, e trafficante di droga di notte. Pertanto, l’opera esplora il conflitto tra ambizione e appartenenza. E anche, peraltro, quello tra opportunità e ineluttabile destino.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, dopo la laurea, Rob rifiuta offerte prestigiose. Decide, infatti, di tornare a Newark. Lì, cerca di aiutare la sua comunità. E anche di sostenere sua madre. Continua, però, a vendere marijuana per mantenersi. Finché, purtroppo, viene coinvolto in un giro pericoloso. Nel 2011, infatti, Rob viene trovato morto. Il suo corpo, peraltro, è in una casa incendiata. È vittima di un brutale regolamento di conti. In definitiva, il racconto si chiude con Jackie. Lei, infatti, osserva le foto del figlio con dolore. Mentre una voce fuori campo, intanto, legge una sua lettera. Un messaggio, questo, di speranza e di grande consapevolezza.

Cast completo del film Rob Peace

Il cast di Rob Peace riunisce attori di grande intensità. Recitano in ruoli drammatici e molto realistici.