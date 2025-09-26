Giovedì 25 settembre si è svolta la terza ed ultima puntata di audizioni di X Factor 2025. Di seguito l’elenco dei concorrenti che sono riusciti ad accedere alla fase successiva, quella dei Bootcamp.

X Factor 25 settembre, Giuseppe Toma emoziona giudici e pubblico

La puntata di X Factor del 25 settembre è stata arricchita da numerosi artisti che hanno ottenuto quattro sì. La serata ha preso il via con la performance di Tommaso Vulpio. Giovanissimo, appena 16enne, il suo falsetto sulle note di Take On Me degli a-ha ha convinto tutti e quattro i giudici. Il medesimo risultato è ottenuto dai Black Cats, band rock che ha presentato l’inedito Grossi Problemi.

Call Me dei Blondie è la scelta di Roberta Scandurra, 19enne siciliana con lo stile gotico, apprezzata particolarmente da Francesco Gabbani. Il salentino Giuseppe Toma ha emozionato tutti, pubblico e giudici, con il brano Lettera di un soldato, 21enne che ha scritto un testo che punta molto sull’emotività.

Quattro meritati sì anche per Alessandro Tommasi, 16enne di Venezia che ha realizzato la cover, cantata e suonata al pianoforte, di Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. Solo voti positivi per Layana Oriot, che ha firmato una bella performance con Blue Jeans di Lana Del Rey.

I Pagoda Universe e gli altri che sono passati con tre sì

Nell’appuntamento di X Factor del 25 settembre vi sono numerosi altri concorrenti che sono riusciti ad accedere alla fase dei Bootcamp con tre sì. Alice, in arte Millealice, ha cantato Troppi preti troppe suore di Margherita Vicario, riuscendo a convincere tutti, tranne Achille Lauro.

Direttamente da Alcamo ci sono i Pagoda Universe, che hanno messo in musica una critica alla società, mediante l’inedito Tutto molto bello. Hanno avuto l’accesso ai Bootcamp con tre sì, proprio come Gabriele Bernabò, che ha cantato Ancora tu di Lucio Battisti. La sua performance ha convinto vocalmente, ma ha deluso nella parte suonata alla chitarra. Ha ricevuto il no di Jake La Furia.

Passano nonostante il no di Lauro i Nelav, gruppo toscano che ha presentato Up Patriots to Arms e che è riuscito a trascinare, nella performance, il pubblico del palazzetto.

X Factor 25 settembre, Francesca Carbonelli ed il no di Gabbani

Ad X Factor del 25 settembre è arrivata Francesca Carbonelli: la sua performance de La Donna Cannone non ha convinto totalmente gli esperti, ma le sue capacità vocali hanno comunque spinto La Furia, Lauro e Iezzi a darle una chance. Il no ininfluente di Gabbani è arrivato anche per i The Vice, che hanno puntato tutto su energia ed intrattenimento con Let’s Dance di David Bowie. Infine, Gabbani, Iezzi e La Furia hanno promosso Alfredo Fiore, rapper che ha rivisitato la hit francese Papaoutai di Stromae.