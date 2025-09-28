Boundless è è un film, diretto da Simon West, che approda su Rai 4 per narrare una delle più grandi imprese dell’umanità. La produzione, nata dalla collaborazione tra RTVE e Amazon Studios, ripercorre l’epica e drammatica spedizione di Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano. La loro avventura, iniziata nel 1519, li ha portati a compiere il primo viaggio di circumnavigazione del globo, un’odissea segnata da tempeste devastanti, feroci tradimenti e una disperata lotta contro la fame.

Regia, produzione e protagonisti del film Boundless

La regia è firmata da Simon West, un nome noto al grande pubblico per aver diretto blockbuster d’azione come Con Air e Lara Croft: Tomb Raider. La sua esperienza nel cinema ad alta tensione conferisce alla serie un ritmo avvincente e spettacolare. La produzione vanta una collaborazione internazionale tra Amazon Studios, RTVE, Mono Films e Kilima Media, con base operativa in Spagna. I protagonisti principali sono l’attore brasiliano Rodrigo Santoro, che interpreta il determinato e controverso Ferdinando Magellano, e lo spagnolo Álvaro Morte (famoso per “La casa di carta”), nel ruolo del più pragmatico Juan Sebastián Elcano. La loro interazione dà vita a una narrazione che unisce avventura mozzafiato, rigore storico e profonda introspezione psicologica.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie si sono svolte prevalentemente in Spagna, sfruttando location mozzafiato tra Madrid, la Navarra, i Paesi Baschi e le Canarie. Per le complesse scene ambientate in mare aperto, la produzione ha utilizzato anche le acque della Repubblica Dominicana. Queste scelte hanno permesso di ricreare con grande fedeltà i porti, le imponenti navi e i paesaggi selvaggi del XVI secolo, supportate da una fotografia epica e ricca di dettagli.

Trama del film Boundless

La storia inizia nel 1519, quando il navigatore portoghese Magellano (Rodrigo Santoro), dopo il rifiuto del suo re, ottiene l’appoggio della corona spagnola per guidare una flotta di cinque navi verso le ricche Indie. Il suo obiettivo è trovare una nuova rotta commerciale navigando verso ovest. Con oltre 200 uomini, la spedizione parte da Siviglia, ma il viaggio si trasforma presto in un incubo. Fin da subito, Magellano deve affrontare la diffidenza e l’aperta ostilità dei suoi capitani spagnoli. Di conseguenza, scoppiano violenti ammutinamenti che mettono a rischio l’intera missione. Successivamente, la fame, le malattie come lo scorbuto e le tribù ostili decimano l’equipaggio durante l’interminabile attraversamento dell’Oceano Pacifico.

Un punto di svolta arriva con la morte di Magellano durante uno scontro nelle Filippine. Con la spedizione allo sbando, il comando passa a Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte), che prende la difficile decisione di continuare il viaggio verso ovest. Infine, dopo tre anni di incredibili peripezie, riesce a completare l’impresa e a tornare in Spagna con una sola nave, la Victoria, e appena 18 dei 239 uomini partiti. La loro spedizione segna la prima, storica circumnavigazione del globo, un’impresa che ha cambiato per sempre la mappa del mondo e la storia della navigazione.

Spoiler finale

Il secondo episodio si concentra sul drammatico declino fisico e morale dell’equipaggio. Dopo la morte di Magellano, causata dalla sua stessa arroganza in una battaglia contro le tribù locali, Elcano assume il comando. Con determinazione, decide di proseguire il viaggio, affrontando le insidie dell’Oceano Indiano e doppiando il temibile Capo di Buona Speranza. Il ritorno in Spagna è un momento trionfale ma profondamente amaro: i pochi superstiti sono uomini distrutti nel corpo e nello spirito. La gloria dell’impresa è irrimediabilmente offuscata dal prezzo umano pagato. La miniserie si chiude con Elcano che riceve gli onori dalla corona, ma il suo sguardo rivela il peso delle perdite e la dolorosa consapevolezza di aver visto il mondo intero, ma di aver perso una parte di sé stesso in quel viaggio senza confini.

Cast completo del film Boundless

Il cast riunisce attori spagnoli e internazionali, chiamati a interpretare figure storiche complesse e intense.