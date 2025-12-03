Il film Riabbracciare Parigi (titolo originale: Revoir Paris) è disponibile per la visione su Rai Movie. Alice Winocour ne cura la direzione, realizzando un dramma profondo e toccante che concentra la narrazione sulla storia di Mia, una donna sopravvissuta ai tragici attentati del 13 novembre 2015 che sconvolsero Parigi. Il film esplora il difficile percorso che la protagonista intraprende per ricostruire i frammenti della sua memoria e, di conseguenza, ritrovare un senso e una direzione nella propria vita dopo l’esperienza traumatica. La pellicola offre una riflessione sulla resilienza umana di fronte al dolore collettivo.

Regia, produzione e protagonisti del film Riabbracciare Parigi

La direzione del film è affidata ad Alice Winocour, che riesce a imprimere al racconto una grande sensibilità e un approccio intimo al tema del trauma.

La sceneggiatura porta la firma congiunta di Alice Winocour, Jean-Stéphane Bron e Marcia Romano. Questa collaborazione a tre voci ha permesso di sviluppare una narrazione complessa e sfaccettata, che bilancia emotività e ricostruzione storica.

La produzione è interamente francese, con il significativo supporto di case produttrici come Dharamsala e Darius Films.

Gli interpreti principali che danno vita ai personaggi centrali sono: Virginie Efira nel ruolo della protagonista Mia, Benoît Magimel (Thomas), Grégoire Colin (Vincent) e l’attrice italiana Maya Sansa (Sara).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Francia, concentrandosi principalmente nella città di Parigi. Sono state utilizzate location reali che non solo ricreano fedelmente i luoghi degli attentati del 13 novembre, ma descrivono anche la vita quotidiana e l’atmosfera della capitale. Questa scelta registica conferisce al film un forte senso di autenticità e risonanza emotiva con gli eventi reali.

Trama del film Riabbracciare Parigi

Mia (Virginie Efira) è una traduttrice di origine russa che ha scelto Parigi come città in cui vivere e lavorare. Una sera fatale, mentre si trova all’interno di un bar, rimane drammaticamente coinvolta negli attentati terroristici del 13 novembre 2015. Ferita fisicamente e traumatizzata psicologicamente, ecco che il suo cervello, per autodifesa, rimuove dalla memoria gran parte dei ricordi di quella notte. Di conseguenza, nei mesi che seguono, Mia inizia un doloroso e meticoloso percorso personale. Intanto, il suo obiettivo primario diventa ricostruire la sequenza degli eventi di quella notte e ritrovare un senso e una direzione per la propria vita.

Nonostante ciò, il cammino risulta arduo e pieno di ostacoli emotivi. Perciò, incontra altri sopravvissuti, condividendo con loro esperienze e frammenti di verità. Poi, affronta il dolore, sia personale che collettivo, stabilendo nuove connessioni umane. Quindi, la ricerca della memoria si trasforma in una terapia di gruppo non convenzionale. Eppure, la verità completa si nasconde tra i ricordi lacunosi e il silenzio degli altri. Alla fine, questa odissea interiore le permette di riscoprire il valore della vita e della comunità. La storia è un inno alla capacità umana di guarire anche dalle ferite più profonde.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Mia riesce finalmente a confrontarsi con gli altri sopravvissuti, e attraverso questo scambio di esperienze e ricordi condivisi, recupera frammenti significativi della sua memoria perduta. La conclusione del film resta aperta, scegliendo di non offrire una risposta definitiva, ma segna in modo chiaro un percorso di rinascita, forza interiore e resilienza. La protagonista ritrova un nuovo equilibrio emotivo e, soprattutto, la concreta possibilità di guardare con speranza e determinazione al futuro.

Cast completo del film Riabbracciare Parigi

Il cast riunisce attori francesi e la partecipazione di interpreti italiani, tutti capaci di offrire prove di grande intensità emotiva, cruciali per la narrazione. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: