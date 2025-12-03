Il film Omen L’origine del presagio (titolo originale: The First Omen) è disponibile per la visione su Rai 4. Arkasha Stevenson ne cura la direzione, realizzando il prequel che precede la celebre saga horror iniziata con il classico Il presagio del 1976. La pellicola sviluppa la storia di Margaret, una giovane donna che si trova coinvolta in una misteriosa e terrificante cospirazione legata direttamente alla nascita dell’Anticristo. Questo film approfondisce le origini della leggenda e intensifica le atmosfere di terrore e mistero tipiche del genere.

Regia, produzione e protagonisti del film Omen L’origine del presagio

La direzione è di Arkasha Stevenson, che infonde al prequel una visione moderna pur mantenendo il rispetto per l’eredità della saga.

La sceneggiatura porta la firma congiunta di Tim Smith, Arkasha Stevenson e Keith Thomas. Questo team di scrittura ha lavorato per creare un background narrativo solido e inquietante per gli eventi successivi.

La produzione è di origine statunitense, con la distribuzione curata da 20th Century Studios.

Gli interpreti principali che portano in scena il terrore sono: Nell Tiger Free (Margaret), che offre un’interpretazione intensa del ruolo, Bill Nighy (Lawrence), Tawfeek Barhom (Father Gabriel), Sônia Braga (Sister Silva) e Ralph Ineson (Father Brennan).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente in Italia, concentrandosi principalmente nella suggestiva e storica città di Roma. Le location scelte, spesso ambienti religiosi e luoghi antichi, richiamano un’atmosfera cupa, misteriosa e profondamente religiosa, perfettamente in linea con le tematiche della saga. Questa ambientazione aggiunge un ulteriore livello di fascino e inquietudine al film.

Trama del film Omen L’origine del presagio

Margaret (Nell Tiger Free) è una giovane donna di profonda fede che, per motivi di servizio, si trasferisce nella città di Roma per prestare aiuto in un orfanotrofio legato alla Chiesa. Qui, fin dal suo arrivo, ecco che inizia a scoprire elementi inquietanti e oscuri che la portano a credere di essere al centro di una cospirazione di vasta portata. Di conseguenza, si rende conto che questo piano segreto mira a favorire la nascita dell’Anticristo sulla Terra.

Intanto, la sua mente è tormentata da visioni agghiaccianti e si trova circondata da misteri legati all’oscura religiosità della cospirazione. Nonostante ciò, Margaret non si tira indietro e si impegna a fondo per scoprire la verità. Perciò, deve affrontare la terrificante realtà sul proprio destino e sull’oscuro ruolo che, suo malgrado, le è stato imposto dai cospiratori. Poi, la sua fede viene messa a dura prova da ogni nuova scoperta. Quindi, la lotta per la sua anima e per il futuro del mondo diventa il fulcro della narrazione. Eppure, le forze oscure sembrano sempre un passo avanti. Alla fine, il confronto con il male la costringe a prendere decisioni estreme e definitive. La trama sviluppa un crescendo di tensione e paranoia, tipico dei migliori horror psicologici.

Spoiler finale

Nel momento più drammatico e conclusivo del film, Margaret raggiunge una consapevolezza terrificante: scopre di essere la madre, non scelta ma designata, dell’Anticristo. Questa agghiacciante rivelazione la costringe a un confronto diretto e drammatico con le alte sfere della Chiesa, coinvolte nella cospirazione, e con le forze oscure che la circondano e la manipolano. La conclusione del prequel si allinea e si collega in modo diretto agli eventi narrati nel film originale Il presagio, aprendo la strada e fornendo il contesto storico e religioso all’intera, celebre saga horror.

Cast completo del film Omen L’origine del presagio

Il cast riunisce attori internazionali di notevole talento e grande intensità scenica, fondamentali per sostenere l’atmosfera di tensione e mistero del film. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: